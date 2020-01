Silmäaseman toimitusjohtajaksi Teppo Lindén



Silmäasema Oyj

Pörssitiedote - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

30.1.2020 klo 9.00



Silmäaseman hallitus on kokouksessaan 30.1.2020 päättänyt nimittää Silmäaseman toimitusjohtajaksi Teppo Lindénin 30.1.2020 alkaen. Samalla uusiksi johtoryhmän jäseniksi nimitettiin 30.1.2020 alkaen Ulla Näpänkangas ja Jari-Pekka Kelhä.



”Haluamme kiittää Jussi Salmista hienosta työstä, jota hän on tuloksellisesti tehnyt viimeisen vuoden ajan. Johtoryhmän kasvattamisella ja toimitusjohtajan muutoksella halutaan vahvistaa Silmäaseman johtoa muuttuneessa tilanteessa”, hallituksen puheenjohtaja Antti Kummu sanoo.



Teppo Lindén on lääketieteen tohtori, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, jolla on vuosikymmenten kokemus lääkäritoiminnasta ja sen johtamisesta. Lindén on myös Coronaria Oy:n ja Cor Group Oy:n toimitusjohtaja. Lindén on toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana 26.11.2019 alkaen.



Silmäasema Optiikka Oy:n toimitusjohtajana ja Silmäasema Oyj:n johtoryhmän jäsenenä aloittaa Jari-Pekka Kelhä, jolla on vuosien kokemus optisesta kaupasta. Kelhä on oikeustieteen maisteri, joka on toiminut mm. Coronaria Optical Groupin toimitusjohtajana ja Cor Groupin tytäryhtiön Health City Finland Oy:n toimitusjohtajana.



Silmäasema Sairaala Oy:n toimitusjohtajana ja Silmäasema Oyj:n johtoryhmän jäsenenä aloittaa lääketieteen tohtori, silmätautien erikoislääkäri Ulla Näpänkangas. Näpänkangas on Coronaria Silmäklinikka Oy:n toimitusjohtaja. Näpänkangas on toiminut Silmäasema Oyj:n hallituksen jäsenenä 26.11.2019 alkaen.



”Lindén, Kelhä ja Näpänkangas tuovat mukanaan toimialan osaamista, ja he täydentävät ja vahvistavat johtoryhmän kykyä kehittää ja johtaa optista kauppaa ja silmäsairaaloita. Näemme liiketoiminnat vahvasti synergisinä, ja uskomme optisen kaupan ja silmäsairaaloiden kokonaisuuteen”, sanoo Kummu.



Coronaria omistaa yli 90 prosenttia Silmäaseman liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista, ja sillä on osakeyhtiölain säännösten mukaan oikeus lunastaa Silmäaseman jäljellä olevat vähemmistöosakkeet. Coronaria on ilmoittanut markkinapaikkatiedotteella 25.11.2019, että sen tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Silmäaseman osakkeet ja huolehtia, että Silmäasema hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. Coronaria on osa Cor-konsernia.



Silmäaseman johtoryhmä 30.1.2020 alkaen:

Teppo Lindén, toimitusjohtaja

Jyrki Alamäki, myyntijohtaja

Jari-Pekka Kelhä, toimitusjohtaja, Silmäasema Optiikka Oy

Sirkka-Liisa Kulmala, henkilöstöjohtaja

Tapani Kyrki, liiketoimintajohtaja

Sari Nordblad, talousjohtaja

Ulla Näpänkangas, toimitusjohtaja, Silmäasema Sairaala Oy

Roope Sihvola, lääketieteellinen johtaja



Silmäasema Oyj

Hallitus



Lisätietoja antaa

Antti Kummu, hallituksen puheenjohtaja, Silmäasema Oyj, puh. 050 432 4486



Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.

Liitteet