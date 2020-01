Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 117,5 mill mot 93,6 mill i fjor.

Flere forhold bidrar positivt til resultatframgangen, inntektene øker, lav kostnadsvekst og lave tap.

Banken øker renteinntektene med 20,1 mill noe som i stor grad kan tilskrives en sunn og ønsket utlånsvekst.

Øvrige driftsinntekter øker med 11,2 mill, godt hjulpet av økte utbytte- og verdipapirinntekter.

Banken har fortsatt en moderat kostnadsvekst.

Kostnadsprosent(kostnader/inntekter) for 2019 er på å 38,3 % mot 42,8 % i 2018.



Etter skatt har banken en egenkapitalavkastning på 10,0 %.

Banken oppfyller med dette eget mål på egenkapitalavkastning med god margin.



Brutto misligholdte- og tapsutsatte lån ligger fortsatt på et lavt nivå og utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje.

Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved halvårsskiftet utgiftsført tap på 5,0 mill.



Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 11,4 milliarder (+5,9 %) inklusive lån formidlet til Eika Boligkreditt.

Innskudd fra kunder utgjør 6,5 milliarder (+ 3,7 %).

Bankens samlede forretningskapital har økt 0,7 milliarder siste 12 måneder og utgjør nå 12,9 milliarder.

Banken er godt fornøyd med veksten.



Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 21,6 % og en ren kjernekapitaldekning på 17,7 %.

Banken gjennomførte en svært vellykket fortrinnsrettet emisjon på 100 mill kr sluttføring 11. oktober som har sikret banken vekstevne fremover.

18. juni meldte banken at Evy Ann Hagen blir ny adm. banksjef fra 1. november. Hagen er advokat og kommer fra jobben som juridisk direktør i Finans Norge.



Spørsmål til saken kan rettes til: Adm banksjef Evy Ann Hagen 906 74 709

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg