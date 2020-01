30. januar 2020

Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Årsregnskabsmeddelelse 2019

Samlet resultat i 2019 blev et overskud på 684 mio.kr. eksklusive ekstraordinære omkostninger og før skat.

Der foretages i dag forandringer, der vil skabe en mere kundeorienteret og konkurrence-dygtig koncern og dermed forløse det fulde potentiale af strategien ”Kundens Alm. Brand”. Som led i disse forandringer reduceres medarbejderstaben med 120 medarbejdere.

Samtidig lanceres nye og mere ambitiøse finansielle målsætninger for vækst og lønsomhed frem mod 2022.

”Resultatet for 2019 er tilfredsstillende og på linje med de forventninger, vi tidligere har meldt ud. Men vi har potentiale og ambitioner til mere. Vi gennemfører derfor i dag forandringer, der vil forbedre vækst og indtjening i Alm. Brand og skabe en endnu bedre kundeoplevelse. Vi vender organisationen mod vores erhvervs- og privatkunder, så de i langt højere grad oplever et Alm. Brand, hvor de får en unik helheds-rådgivning og fordele ved at samle deres økonomi på tværs af forsikring, pension og bank”, udtaler adm. direktør Rasmus Werner Nielsen og fortsætter:

”Forandringerne betyder, at vi skal tage afsked med gode kollegaer. Det er trist og har ikke været en let beslutning. Det er imidlertid nødvendigt at styrke Alm. Brands indtjeningsevne i en situation, hvor kombinationen af hård konkurrence, lave renter og hastig digitalisering fordrer nytænkning”.

”Med disse initiativer foretager vi et niveauskifte for den underliggende indtjening i 2020. - Og vi hæver barren og introducerer nye og mere ambitiøse finansielle mål frem mod 2022 for både forsikring, pension og i særdeleshed bank. Samtidig øger vi målsætningen for kundetilfredsheden og fastholder det høje mål for medarbejdertilfredshed”.

Overskud i 2019 på 684 mio.kr. før skat korrigeret for ekstraordinære omkostninger

Alm. Brands samlede resultat i 2019 blev et overskud på 684 mio.kr. eksklusive ekstraordinære omkostninger og før skat mod et overskud på 724 mio.kr. i 2018. Det svarer i 2019 til en egenkapital-forrentning 14,8 %. Herudover er der i resultatet for 2019 indeholdt ekstraordinære omkostninger til hensættelse til omstruktureringsomkostninger på 85 mio.kr. samt nedskrivning af forudbetalingen til den aktiverede andel af kapitalmarkedsprogrammet på Bankdata på 30 mio.kr. Korrigeret for disse omkostninger blev det ordinære resultat et overskud på 569 mio.kr. før skat. Samlet var årets resultat tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne.

Resultatet i Forsikring eksklusive ekstraordinære omkostninger blev et overskud på 607 mio.kr. før skat mod 652 mio.kr. i 2018. Resultatet afspejler en positiv udvikling i den underliggende forretning, men er påvirket af lavere afløbsgevinster sammenlignet med sidste år samt en negativ effekt af en lavere diskonteringsrente. Bruttopræmie-indtægterne steg 1,7 % til i alt 5.365 mio.kr. og Combined Ratio eksklusive afløbsgevinster blev 90,8. Resultatet er tilfredsstillende og som forventet.

Resultatet i Pension eksklusive ekstraordinære omkostninger blev et overskud 96 mio.kr. før skat mod 104 mio.kr. i 2018. De løbende præmieindbetalinger viste en vækst på 4,7 % til 803 mio.kr. og engangs-indbetalingerne beløb sig til 1.047 mio.kr. Resultatet er tilfredsstillende og som forventet.

Resultatet i Bank eksklusive ekstraordinære omkostninger blev et overskud på 67 mio.kr. før skat mod 26 mio.kr. i 2018. Resultatudviklingen er positivt påvirket af et stigende forretningsomfang, herunder en betydelig aktivitet på såvel handelsområdet som i forbindelse med kunders konvertering af realkreditlån. Indtjeningen er begunstiget af tilbageførsel af nedskrivninger på udlån, mens et negativt beholdningsresultat relateret til forrentningen af bankens betydelige indlånsoverskud trækker i modsat retning. Resultatet er som forventet, men sammensætningen af resultatet er ikke tilfredsstillende.

Et mere kundeorienteret og konkurrencedygtigt Alm. Brand

Alm. Brand gennemfører med virkning fra i dag en række forandringer, der skal forløse det fulde potentiale af strategien Kundens Alm. Brand.

Der etableres en ny kundevendt organisation med en opdeling i Privat og Erhverv på tværs af koncernens tre forretningsben. Samtidig samles udviklingsaktiviteterne i én organisation, der hurtigere og mere effektivt kan levere nye digitale løsninger, der gør det nemt og attraktivt at være kunde i Alm. Brand. Initiativerne inkluderer samtidig tiltag, der vil reducere koncernens omkostninger med øjeblikkelig effekt.

I forbindelse med etableringen af den nye organisation reduceres antallet af fuldtidsstillinger i Alm. Brand med 120. De fleste afskedigelser sker i koncernens hovedsæde, herunder i banken.

Alm. Brand tilpasser samtidig bankens servicemodel, således at banken fremover fokuserer sin indsats på koncernkunder. Dette vil gøre det muligt for koncernen at tilbyde et endnu mere attraktivt serviceniveau til kunderne samtidig med at lønsomheden forbedres som følge af en reduceret omkostningsbase.

Forventninger til 2020

På denne baggrund forventer Alm. Brand et resultat før skat på 650-700 mio.kr. for 2020 eksklusive afløbsresultat, hvilket svarer til en stigning i niveauet 150 mio.kr. eller knap 30 % i forhold til et sammen-ligneligt resultat for 2019. I resultatforventningerne til 2020 er indeholdt en resultatforbedrende helårseffekt af afskedigelser på i alt ca. 100 mio.kr.

For Forsikring forventes et resultat i niveauet 525 mio.kr. før skat eksklusive afløbsresultat, for Pension i niveauet 100 mio.kr. før skat og for Bank i niveauet 100 mio.kr. før skat. Combined Ratio forventes at blive i niveauet 91 i 2020.

Nye og mere ambitiøse finansielle målsætninger for koncernen frem mod 2022

Alm. Brand har i forlængelse af de nævnte forandringer indført nye finansielle målsætninger, som skal realiseres frem mod 2022:

En positiv vækst i Forsikring defineret som en gennemsnitlig årlig stigning i bruttopræmierne på 3 %.

En forbedret indtjening i Forsikring udtrykt ved en Combined Ratio mindre end 90 % og en bruttoomkostningsprocent i niveauet 16.

En forbedret indtjening i Bank udtrykt ved en årlig forrentning af egenkapitalen på minimum 10 % før afskrivninger på kunderelationer og før skat.

En gennemsnitlig årlig vækst i de løbende præmieindbetalinger i Pension på 7 %.

I tillæg til de finansielle målsætninger vil Alm. Brand styre efter opfyldelse af ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er hævet fra 60 til 70, mens målsætningen for medarbejdertilfredshed fastholdes på en score på 80.

Ændringer i koncernledelsen

Med etableringen af den nye organisation består koncernledelsen herefter af konstitueret adm. direktør Rasmus Werner Nielsen; koncerndirektør for Privat Rasmus Lynge; koncerndirektør for Erhverv Kim Bai Wadstrøm; koncerndirektør for Forretningsudvikling & Digitalisering (COO) Kristian Hjort-Madsen og koncerndirektør for Økonomi (CFO) Andreas Ruben Madsen.

Udbytte

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et ordinært udbytte på 3,00 kr. pr. aktie. Dette vil betyde, at Alm. Brand udlodder ca. 460 mio. kr. for regnskabsåret 2019 svarende til en pay-out ratio på 102 % af resultatet efter skat.

Alm. Brand har fortsat en stærk kapitalisering med en samlet overdækning i niveauet 3 mia. kr. til koncernens solvenskrav. Kapitalniveauet vurderes som tilstrækkeligt til at modstå meget alvorlige stress. I forlængelse af at udlodningspotentialet i fremtiden skal skabes af indtjeningen vil Alm. Brand fremadrettet have en målsætning om et ordinært udbytte svarende til en pay-out ratio på mindst 70% af årets resultat efter skat.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telekonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 30. januar 2020 kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside: https://almbrand.eventcdn.net/2019fy/

Investorer og analytikere kan deltage på telefon: (Danmark) +45 8040 0034, (USA) +1 833 526 8398 samt (øvrige udland) +44 333 300 9034.

