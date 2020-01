NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/04

Aalborg, 30. januar 2020



Aalborg Boldspilklub A/S har indledt forhandlinger med en anden klub om et salg af spilleren Oliver Abildgaard.



Således rejser Oliver Abildgaard i første omgang ikke med, når Superligatruppen torsdag formiddag tager på træningslejr i Spanien.



Oliver Abildgaard er vokset op og udviklet i AaB Talent og har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2022. Oliver Abildgaard skiftede allerede som tiårig til AaB fra partnerklubben Aalborg Freja.

23-årige Oliver Abildgaard står noteret for 91 officielle kampe for AaB og har scoret fire mål. Herudover har Oliver Abildgaard opnået 12 ungdomslandskampe for Danmark.

Yderligere informationer vil tilgå Fondsbørsen, når der enten er opnået en aftale, eller forhandlingerne er afbrudt.





Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør