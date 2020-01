SpareBank 1 SMN inviterer til presentasjon av foreløpig regnskap 2019.

Tid: Torsdag 6. Februar kl. 08.15

Sted: SpareBank 1 Markets' lokaler i Olav Vs gate 5, Oslo

Presentasjonen holdes av konsernsjef Jan-Frode Janson og finansdirektør Kjell Fordal.

Vennligst send oss din påmelding innen 4. februar til corporateaccess@sb1markets.no .

Det vil bli servert en enkel frokost.

For de som ikke har anledning til å delta vil det bli overføring via webcast. Link legges ut på smn.no her.

SpareBank 1 SMN publiserer foreløpig regnskap på nettsiden onsdag 5. februar kl. 15.00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12