Vincit Oyj

Lehdistötiedote 30.1.2020 kello 10:00

Vincit Oyj: Kutsu tiedotustilaisuuteen vuoden 2019 tuloksesta sekä vuoden 2020 odotuksista

Vincit julkistaa vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen torstaina 6.2.2020 kello 9.00.

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 6.2.2019 kello 12.00 alkaen Helsingin Hakaniemen toimistollaan osoitteessa John Stenbergin ranta 2, 00530 Helsinki.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen käy tilaisuudessa läpi vuoden 2019 tuloksen ja alkaneen vuoden odotuksia.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan tiistaihin 4.2.2020 mennessä yhtiön talousjohtaja Niklas Waseniukselle sähköpostiosoitteeseen niklas.wasenius@vincit.fi.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta www.vincit.fi tiedotustilaisuuden päätyttyä.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

