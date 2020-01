DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2020 klo 10:15



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on tänään vahvistanut, että Telenor Finland Holding Oy:llä ("Telenor") on oikeus lunastaa DNA Oyj:n ("DNA") vähemmistöosakkeet ja että Telenorilla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

Nasdaq Helsinki Oy ("Nasdaq Helsinki") on 17.12.2019 DNA:n hakemuksen johdosta vahvistanut, että kaupankäynti DNA:n osakkeilla päättyy ja osakkeet poistetaan pörssilistalta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Telenor on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin DNA:n ulkona oleviin osakkeisiin.

Telenorin lunastusoikeuden vahvistamisen seurauksena Nasdaq Helsinki on tänään klo 9.57 keskeyttänyt kaupankäynnin DNA:n osakkeilla. Vakuuden asettamisesta ja sitä seuraavasta DNA:n osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan myöhemmin erillisellä pörssitiedotteella.

DNA Oyj

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of IR, DNA Oyj, +358 44 044 1262, marja.makinen@dna.fi

DNA:n viestintä, +358 44 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942,1 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä.