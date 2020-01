OUTOTEC OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.1.2020 KLO 10.30

Outotec ja Neste tuovat markkinoille 100-prosenttisesti biopohjaisen liuottimen uudeksi ratkaisuksi metallien uuttoon

Outotec ja Neste ovat yhteistyössä varmentaneet täysin biopohjaisen Neste MY uusiutuva isoalkaani™ -liuottimen sopivuuden metallien uuttoon. Nesteen NEXBTL-teknologiaan perustuva liuotin valmistetaan kokonaan biopohjaisista jätteistä ja tähteistä.

Laboratoriotestit ja koeajot Outotecin Porin tutkimuskeskuksessa ja Nesteen teknologiakeskuksessa Porvoossa osoittivat, että liuotin soveltuu erinomaisesti kuparin uuttoon, ja sitä voidaan hyödyntää myös muiden perusmetallien uutossa.

Uusiutuvan alkuperän ja biohajoavuutensa ansiosta biopohjainen liuotin vähentää ympäristöriskejä, ja liuottimen hiilijalanjälki on koko elinkaaren ajalta laskettuna huomattavasti fossiilisia vastineita pienempi. Neste MY uusiutuva isoalkaani haihtuu perinteisiä liuottimia hitaammin, mikä parantaa kuparin uuton tehokkuutta ja turvallisuutta vähentyneiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) myötä.

Neste MY uusiutuva isoalkaani on täysin yhteensopiva uuttolaitoksilla käytettävien perinteisten fossiilisten liuottimien kanssa, joten sen käyttöönotto ei vaadi laitoksen huoltoseisokkia.

”Yhteistyö Nesteen kanssa on osa jatkuvaa innovointiamme, jonka avulla pyrimme parantamaan teknologioidemme ympäristötehokkuutta ja auttamaan asiakkaitamme vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Tässä projektissa kahden teollisuudenalan asiantuntijat löysivät synergioita ja loivat yhdessä uuden käyttökohteen Nesteen biopohjaiselle tuotteelle”, sanoo Outotecin teknologiajohtaja Kari Knuutila.

”Yhteistyö Outotecin kanssa antaa meille hienon mahdollisuuden tarjota Neste MY uusiutuvaa isoalkaania 100-prosenttisesti biopohjaisena ratkaisuna metallien uuttoon. Neste MY uusiutuvan isoalkaanin käyttö tarjoaa huomattavia ympäristöhyötyjä fossiilisten liuottimien käyttöön verrattuna parantaen samalla metallien uuton tehokkuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta”, sanoo Mercedes Alonso, Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja.

Outotec ja Neste ovat sopineet yhteistyöstä Neste MY uusiutuvan isoalkaanin esittelemisessä metallintuottajille. Outotec toimii toimialan teknisenä asiantuntijana ja Neste vastaa liuottimen valmistuksesta, myynnistä ja toimituksista uuttolaitoksille ympäri maailman.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Neste MY uusiutuva isoalkaani™ lyhyesti

Neste MY uusiutuva isoalkaani on kestävä, turvallinen ja hajuton vaihtoehto perinteisille mineraaliöljyille. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai edelleen jalostettuna korvaamaan fossiiliseen öljyyn perustuvaa sisältöä erilaisissa sovelluksissa, kuten maaleissa, pinnoitteissa ja voiteluaineissa. Neste MY uusiutuva isoalkaani valmistetaan kokonaan jäte- ja tähdeperäisistä öljyistä ja rasvoista, ja sen käyttö auttaa vähentämään fossiilista alkuperää olevia päästöjä ilmakehään. Se on helposti biohajoavaa OECD 301 -testin ohjeiden mukaisesti, mikä tekee siitä ympäristöystävällisen komponentin.