Paris, le 30 janvier 2020 – Après le succès de la Coupe du Monde de Rugby au Japon en 2019, 2020 sera une année exceptionnelle pour Sodexo Sports & Loisirs : ses équipes seront mobilisées et participeront au succès des plus grands événements sportifs internationaux, du Super Bowl LIV à Miami aux Jeux Olympiques d’été de Tokyo en passant par le Tour de France et plusieurs rencontres de l’UEFA Euro. Les équipes de Sodexo mobiliseront tout leur savoir-faire et la diversité de leurs services pour offrir aux amateurs de sports des expériences multiples et inoubliables.

Sodexo, des atouts uniques au service des amateurs de sport

En tant que partenaire reconnu des grands événements sportifs internationaux, Sodexo offre :

Une large palette de services, allant de la restauration du public aux packages d’hospitalité complets , qui comprennent l’accueil, l’hébergement, les transports, la création d’espaces dédiés comme les fan zones et les activités connexes.

Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale monde de Sodexo Sports & Loisirs explique : « 2020 sera une année exceptionnelle pour Sodexo Sports & Loisirs : c’est un honneur pour nous de mettre notre expertise et nos offres au service des plus grands événements sportifs mondiaux, tout en étant attentifs à notre impact environnemental et aux attentes des spectateurs. Nous contribuons à forger des souvenirs exceptionnels que seul le « Live » peut apporter. Je suis convaincue que vivre en direct ces moments d’émotion et de joie collective procure un bonheur durable et impacte positivement la Qualité de Vie du plus grand nombre. »

Sodexo répond aux trois grandes tendances qui impactent tout événement mondial aujourd’hui

Une demande croissante de personnalisation et une multiplicité des attentes

En restauration, priorité est donnée aux saveurs locales et à la diversité des offres

Par exemple, pour le Super Bowl 2020 au Hard Rock Stadium :

Centerplate, filiale américaine de Sodexo, mettra à l’honneur des produits et recettes locales d’inspiration latine de Miami et sa région, en renforçant toujours davantage ses liens avec 40 entreprises et producteurs locaux. Les plats végétariens font leur entrée dans les stades, une véritable nouveauté lors d’événements sportifs. L’ Impossible TM Burger (créé par Impossible Foods , à base de protéines végétales-soja) sera proposé lors du Super Bowl pour la toute première fois.

Une demande croissante d’expériences très haut de gamme

Au Super Bowl par exemple, toutes les suites du Miami Hard Rock Stadium peuvent commander des repas haut de gamme. Les invités pourront choisir des menus (boissons et plats) ou commander à la carte, et seront servis par un maitre d’hôtel dédié tout au long du match.

Des offres d’hospitalité sur-mesure

Par exemple, pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, Sodexo proposera, grâce à sa filiale STH (Sports Travel and Hospitality Japan kk), un choix de cinq packages d’hospitalité sur-mesure, avec repas haut de gamme et places de premières catégories. Les options vont de l’accès à un espace décontracté à une offre premium avec diner gastronomique. Cette offre complète d’hospitalité sera proposée dans 15 espaces VIP conçus pour recevoir les spectateurs, entreprises ou particuliers ainsi que les invités de fédérations sportives et de sponsors. Une expérience sur le marché japonais acquise lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019, en association avec JTB (leader des agences de voyage au Japon et en Asie), dans un pays peu habitué aux offres d’hospitalité pendant les événements sportifs.

Parmi les 15 sites d’hospitalité, six lieux temporaires seront spécialement construits comme le Platinum Pavillon, près du Stade Olympique.

L’impératif de réduire l’impact environnemental des manifestations sportives

Réduire le plastique à usage unique

Sodexo a pris des engagements en faveur de l’élimination du plastique à usage unique d’ici 2025, avec une priorité sur les plus gros volumes produits par ses opérations dans 15 pays, qui représentent près de 70% du chiffre d’affaires du Groupe.

Au Hard Rock Stadium lors du Super Bowl par exemple, l’objectif est d’éliminer les 2.8 millions de plastique utilisés chaque année dont 600 000 bouteilles. Une première étape sera franchie dans quelques jours puisque pour la première fois, des gobelets en aluminium remplaceront les

500 000 gobelets en plastique traditionnellement utilisés notamment pour servir de la bière.

Lutter contre le gaspillage alimentaire L’engagement de Sodexo est de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire de ses opérations d’ici 2025. Le groupe a initié le développement de WasteWatch . le plus grand programme de prévention du gaspillage basé sur la data de l’industrie agroalimentaire. Diverses actions sont mises en place depuis de nombreuses années pendant les événements sportifs, telles que le compost des aliments, la transformation des huiles usagées en biocarburant, les dons des surplus alimentaires aux missions locales du Food Rescue aux États-Unis pendant le Super Bowl ou aux Restos du Cœur dont le groupe est partenaire en France depuis 16 ans avec son programme Stop Hunger pendant Roland Garros.

Soutenir les filières locales et les petites entreprises D’ici 2025, 10 milliards d’euros de la valeur commerciale du groupe bénéficieront aux PME . C’est dans cet esprit que, dans l’offre de restauration pour le Super Bowl, les produits de 40 artisans, producteurs et restaurants du sud de la Floride seront proposés au Hard Rock Stadium.



Le déploiement du numérique pour enrichir toujours davantage l’expérience

Le digital facilite la vie des spectateurs et leur permet ainsi de se concentrer sur le spectacle live avec par exemple, des tablettes pour choisir leur repas dans les suites, des options et moyens de paiement plus flexibles, via son téléphone portable par exemple, des applications de commande en ligne, en passant par les commandes à la place en scannant un QR code sur son siège ainsi que le programme Clear pour contrôler l’âge légal pour la consommation d’alcool, sans oublier les robots capables de préparer et servir des pizzas, glaces et cocktails.

Sodexo et les grands événements sportifs de 2020



Le Super Bowl (Etats-Unis)

Rolex Masters (Monte Carlo)

Roland Garros (Paris)

UEFA EURO (en Grande-Bretagne et en Espagne)

Tour de France

JO d’été de Tokyo (Japon)







Super Bowl LIV au Hard Rock Stadium à Miami – 2 février 2020







15 ème participation à un Super Bowl

participation à un Super Bowl Pour la première fois, une femme, la Cheffe Dayanny de la Cruz , à la tête de la restauration du Super Bowl.

, à la tête de la restauration du Super Bowl. 65 000 spectateurs attendus au stade et 150 000 fans accueillis dans la Fan Zone au Centre des congrès de Miami Beach.

attendus au stade et dans la au Centre des congrès de Miami Beach. 100 chefs et 2 400 collaborateurs mobilisés

collaborateurs mobilisés 10 cuisines – dont 2 cuisines mobiles

Plus de 40 artisans, producteurs et restaurants locaux

Service dans 167 suites et 7 all-inclusive clubs

Après cette édition, Sodexo participera également à la 16ème édition du Super Bowl LVIII (58) en 2024 à la Nouvelle Orléans au Mercedes-Benz Superdome



Tour de France – De juin à juillet 2020



29 ème participation

participation Restaurateur officiel de l’événement pour régaler pendant 21 étapes l’ensemble des invités de la Grande Boucle

60 collaborateurs Sodexo

+ 1 000 invités accueillis chaque jour au Village-Départ, pendant la course et à l’arrivée

Des produits locaux issus de plus de 30 régions traversées UEFA Euro – De juin à juillet 2020



Sodexo sera en charge de l’ensemble de la restauration – du snacking aux menus gastronomiques dans des stades en Espagne et au UK JO d’été Tokyo – Du 24 juillet au 9 août 2020



Création, développement et commercialisation de lieux et packages d’hospitalité pour les clients (entreprises et particuliers) venus du monde entier, les invités des fédérations de sport et des sponsors

5 offres premium proposées

15 lieux d’hospitalité dont la création de 6 lieux temporaires



Pour rappel, la Rugby World Cup 2019 au Japon







60 000 forfaits d’accueil et 190 000 billets vendus

9 offres développées

100 nationalités représentées





Pièce jointe