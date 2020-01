Resume:

Gabriel Holding A/S leverer som forventet en vækst i omsætning på 24% til 204,4 mio. kr., og et resultat før skat på 15,6 mio. kr. svarende til et fald på 7%.

Forventningerne til hele regnskabsåret fastholdes.

Omsætningen steg med 24% til 204,4 mio. kr. (165,4 mio. kr.).

Resultat af primær drift (EBIT) steg med 2% til 17,1 mio. kr. (16,9 mio. kr.).

Resultat før skat faldt med 7% til 15,6 mio. kr. (16,8 mio. kr.).

Afkastningsgraden blev 20,2% (35,7%).

Overskudsgraden blev 8,4% (10,2%).

Driftsselskabet Gabriel A/S har i første kvartal erhvervet aktiekapitalen i den tyske producent af tekstile løsninger, Visiotex GmbH.

Forventninger til regnskabsåret 2019/20:

Den realiserede omsætning og indtjening svarer, med undtagelse af negative valutakursreguleringer, til ledelsens forventninger for kvartalet, og forventningerne til hele regnskabsåret udgør uændret en vækst i omsætning i niveauet 15-20% og en stigning i resultat før skat i niveauet 10-15%.

