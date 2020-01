MONTRÉAL, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Géoméga inc. (« Géoméga » ou la « Société ») (TSX‑V : GMA) et sa filiale Innord Inc. (« Innord ») ont le plaisir d'annoncer l’ajout de Hatch Engineering à son groupe d'ingénierie pour faire avancer le développement et se préparer pour la construction de la première usine de recyclage d'aimants de terres rares en dehors de l'Asie. Ces travaux d'ingénierie seront financés à 50% par des fonds supplémentaires du Programme d'Aide à la Recherche Industrielle du Conseil National de Recherches du Canada (PARI-CNRC).

Hatch est un groupe d'ingénierie multidisciplinaire de classe mondiale avec une forte présence au Québec, Canada. Hatch possède une expertise dans le traitement des terres rares et d'autres minéraux industriels, la construction et le développement industriels et chimiques, les demandes de permis et de nombreux autres domaines dans lesquels Geomega s’engagera au courant des prochains mois.

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir attiré un groupe d'ingénierie du calibre de Hatch pour travailler à la prochaine étape de l'ingénierie avec l'équipe de Géoméga. Hatch a participé à certains projets d'extraction et de traitement les plus complexes au Canada et ailleurs dans le monde. La compagnie est donc bien placée pour apporter à Géoméga une expertise au niveau technique et au niveau de la réalisation de projet pour la mise en place de l’usine de démonstration. Avec un partenaire d'ingénierie solide, le soutien du gouvernement et un intérêt significatif du secteur des terres rares aujourd'hui à l'échelle mondiale, nous sommes très heureux de développer la première installation de recyclage d'aimants de terres rares en dehors de l'Asie ici au Québec. D'autres étapes importantes seront annoncées prochainement alors que nous mettons en avant notre stratégie pour développer notre usine de recyclage des aimants de terres rares à St-Bruno, au Québec », a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Géoméga.

À propos de Géoméga ( www.Géoméga.ca )

Basé à Montréal, Canada, Ressources Géoméga a développé la « technologie ISR » exclusive et respectueuse de l’environnement qui recycle les éléments de terres rares en se concentrant sur l’industrie des aimants permanents et produit quatre éléments de terres rares à forte demande et à fort prix (ÉTRFF - en particulier Nd, Pr, Tb, Dy).

La Société vise 2020 pour la production initiale à partir de sa première usine de démonstration destinée à l’approvisionnement d’ETRFF en Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde.

Géoméga est également propriétaire du gisement de carbonatite de terres rares Montviel et détient plus de 16,8 millions d’actions, représentant environ 20% des actions émises et en circulation de Kintavar Exploration Inc. (KTR.V), une société d’exploration minière qui fait avancer le projet de cuivre stratiform de Mitchi au Québec.

À propos d’Innord Inc.

Innord est une filiale privée en propriété exclusive de Géoméga. La mission d'Innord est de développer et d'optimiser la technologie ISR exclusive pour l'extraction et la séparation des éléments de terres rares. Innord se concentre sur la mise à l'échelle de la technologie via le traitement des sources secondaires enrichies en terres rares (recyclage de produits en fin de vie et de rebus de fabrication), puis sur l’application de la technologie aux sources primaires provenant des opérations minières.

