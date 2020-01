Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 30. januar 2020 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2020 Særdeles tilfredsstillende resultat • Resultat før skat på 165 mio. kr. heraf ekstraordinær kursgevinst på 21 mio. kr. ved salg af aktier i Sparinvest Holdings SE • Egenkapitalen forrentes med 17,3 % før skat og 15,0 % ekskl. ekstraordinær kursgevinst • Basisresultatet opgøres til 146 mio. kr. • Nettorente- og gebyrindtægter stiger med 8,5 % til 334 mio. kr. • Nedskrivninger reduceret til 17 mio. kr. svarende til 0,2 % af udlån og garantier • Udlån udgør 4.326 mio. kr. og indlån udgør 6.224 mio. kr. • Tilfredsstillende kapitalprocent på 18,6 % og individuelt solvensbehov på 9,6 % • Basisresultat i 2020 forventes i intervallet 125 – 140 mio. kr. Venlig hilsen Skjern Bank Hans Ladekjær Jeppesen Per Munck Bestyrelsesformand Direktør Spørgsmål bedes rettet til direktør Per Munck på telefon 21 73 30 04.





