TORONTO, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Québec et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, sur la volonté du gouvernement d’élargir le système de la consigne :

L’Association canadienne des boissons et ses membres partagent l’objectif du gouvernement d’augmenter les taux de récupération des contenants de boissons au Québec et envisagent avec optimisme de bâtir sur les succès du programme actuel de consigne pour le bonifier.

“L’annonce d’aujourd’hui est une occasion pour le secteur des boissons de travailler en collaboration avec nos partenaires afin de concevoir un système efficace, efficient et facilitant la participation des consommateurs dans la récupération des contenants de boisson.

Nous attendons avec impatience les prochaines étapes de ce processus et continuons de travailler diligemment avec le gouvernement du Québec ainsi qu’avec l’ensemble des intervenants pour réussir la mise en œuvre du plan gouvernemental.”

- Jim Goetz, Président, Association canadienne des boissons

L’Association canadienne des boissons compte, d’un océan à l’autre, plus de 60 000 salariés canadiens, dont 18 000 dans le secteur de la production. Nos emplois sont offerts aux Canadiens, et nos produits sont fabriqués au Canada. Nous sommes fiers de représenter les fabricants de plus de 60 marques de boissons non alcoolisées produites dans 200 usines à travers le pays.

