TORONTO, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercedes-Benz Canada s’engage à offrir chaque jour à ses clients « le meilleur, sinon rien » en matière de service. En guise de reconnaissance des concessionnaires qui ont réalisé des performances hors pair au cours de l’année civile 2019 pour ce qui est des ventes de véhicules neufs et d’occasion, ainsi que du service et des pièces, tout en enregistrant un niveau de satisfaction exceptionnel des clients, la compagnie est heureuse d’annoncer ses Concessionnaires Étoiles 2020 – les 11 meilleures concessions de son réseau national comptant 59 établissements de vente au détail :



Nom du concessionnaire Concession Lieu Jonathan Eltes Mercedes-Benz Brampton Brampton, Ontario Norman Hébert Mercedes-Benz de Québec Québec, Québec Sylvester Chuang Mercedes-Benz Oakville Oakville, Ontario Benoît Theetge Mercedes-Benz St-Nicolas Lévis, Québec Steven Itzcovitch Mercedes-Benz Downtown Calgary Calgary, Alberta Scott Held Mercedes-Benz Edmonton West Edmonton, Alberta Peter Santos Mercedes-Benz Peterborough Peterborough, Ontario Rick Sentes et Adam Rich Mercedes-Benz Kelowna Kelowna, Colombie-Britannique Rob Steele Mercedes-Benz St. John’s St. John’s, Terre-Neuve Kenneth Li Mercedes-Benz Markham Toronto, Ontario Peter Fuller Mercedes-Benz Mississauga Mississauga, Ontario

« Le succès de Mercedes-Benz Canada dépend des dizaines de milliers d’interactions que notre réseau de concessionnaires et notre personnel ont avec les clients chaque jour dans 59 établissements d’un océan à l’autre », déclare Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Nos concessionnaires s’adaptent en permanence à l’évolution des tendances de la clientèle, de la technologie et des attentes du secteur de la vente au détail, tout en offrant la connaissance des produits, le respect et l’attention qui restent des traits intemporels de l’approche de Mercedes-Benz Canada en matière de service à la clientèle. Je souhaite sincèrement remercier les 11 Concessionnaires Étoiles qui se sont surpassés en 2019, en offrant notre expérience de marque aux clients avec un succès incroyable. »

Depuis 1999, Mercedes-Benz Canada reconnaît publiquement les concessionnaires les plus performants pour leurs contributions cruciales à la compagnie.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l’entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

