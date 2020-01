Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 30.1.2020 klo 16.30





Suomalainen kaupan alan yritys ja Innofactor ovat 30.1.2020 allekirjoittaneet sopimuksen Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations -pohjaisen ratkaisun toimittamisesta yrityksen taloushallinnon ohjaukseen. Sopimuksen arvonlisäveroton arvo noin 650 000 euroa.

Hankinnan kohteena on asiakkaan ulkoisen laskennan tarpeita palveleva taloushallinnan ratkaisu, järjestelmän käyttöönotto sekä kehitys-, tuki- ja ylläpitopalvelut. Järjestelmän toimitus ja käyttöönotto tapahtuvat vuoden 2020 aikana.





