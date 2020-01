30. januar 2020

Til NASDAQ OMX København









Finanskalender for 2020 for LR Realkredit A/S

LR Realkredit A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser samt at afholde ordinær generalforsamling således:

Årsregnskabsmeddelelse og årsrapport 2019 5. februar 2020

Generalforsamling 23. marts 2020

Halvårsrapport 20. august 2020





Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på LR Realkredits hjemmeside: www.lr-realkredit.dk

Med venlig hilsen

LR Realkredit