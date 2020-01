MONTRÉAL, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus tôt ce mois-ci, Sunwing a été nommé lauréat du prix du Choix des consommateurs dans la catégorie du meilleur voyagiste au Québec.



Sunwing avait déjà reçu plusieurs prix du Choix des consommateurs dans les catégories du meilleur transporteur aérien et fournisseur de voyages à Toronto, à London, à Hamilton/Niagara, à Halifax, à Saint-Jean de Terre-Neuve, à Regina, à Saskatoon, à Edmonton et à Vancouver. Cela dit, il s’agit de la première fois que Sunwing reçoit cette reconnaissance au Québec.

Le Prix Choix du consommateur, une entreprise fondée en 1987, est la seule firme indépendante au Canada à mener des sondages et des études de marché pour évaluer la réputation des marques, ainsi que la satisfaction des clients. Le Prix Choix du consommateur est décerné à un groupe très sélect de propriétaires d’entreprises et d’entrepreneurs, reconnus par les consommateurs pour l’excellence de leurs services et de leur entreprise. Les entreprises sont classées à l’aide d’évaluations clients. Les sondages sont menés par certaines des plus grandes entreprises indépendantes de propriété canadienne.

Lyne Chayer, Directrice générale de Sunwing Québec, a accueilli avec plaisir la nouvelle : « C’est un grand honneur pour nous d’avoir été reconnus par les consommateurs comme meilleur voyagiste au Québec. Nous sommes dans la province depuis près de 14 ans et nous continuons à y élargir notre offre de vacances ensoleillées. Nous croyons fermement que ce sont nos choix de destinations, nos hôtels exceptionnels et les départs que nous offrons depuis cinq aéroports locaux qui nous ont rendus populaires chez les Québécois. »

Sunwing est le seul voyagiste offrant des forfaits vacances à travers les Caraïbes, le Mexique et l’Amérique centrale depuis cinq villes dans la province, dont Montréal, Québec, Saguenay, Val-d’Or et Mont-Joli. Cette saison, le voyagiste a élargi davantage sa gamme de produits, en offrant un nouveau service de vols vers Mazatlán, sur la côte Pacifique du Mexique, au départ de Québec. Sunwing offre aussi des vols aller-retour à longueur d’année depuis Montréal et Québec.

Pour plus d’informations ou pour réserver, veuillez consulter le sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire. Sunwing égalise les des dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie.

*Le service à bord n’est pas offert sur tous les vols.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a941c56a-d6f9-4094-9084-f53375e004dd/fr