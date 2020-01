Chiffre d’affaires 2019 record, en hausse de +4,7% à 3 282m€

Très bonne croissance organique 2019 à +3,3%

Performance organique 2019 tirée par l’effet des hausses de prix en lien avec l’inflation, la bonne dynamique commerciale et l’amélioration du taux de rétention client dans la plupart des pays

Performance très satisfaisante en France (+3,2%) : bonne dynamique commerciale et amélioration du taux de renouvellement de nos contrats

Bonne dynamique en Europe centrale (+2,8%) : croissance forte en Pologne et aux Pays-Bas, plus modérée en Allemagne

Accélération en Scandinavie & Europe de l’Est (+3,7%), tirée par une bonne dynamique en Linge plat en Suède et au Danemark

Poursuite du redressement opérationnel au Royaume-Uni & Irlande (-1,2%) : hausse des prix en Hôtellerie-Restauration et amélioration du taux de rétention en Vêtement professionnel

Europe du Sud en croissance soutenue (+7,4%) : succès des hausses de prix en Espagne et poursuite de l’ouverture du marché du Vêtement professionnel dans la zone

Amérique latine toujours très bien orientée (+7,1%), portée par le développement de l’externalisation au Brésil, sur tous nos segments

En 2019, impact de -0,3% lié à la variation des taux de change et de +1,8% lié aux acquisitions

Saint Cloud, le 30 janvier 2020 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être dans 28 pays en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d’affaires annuel 2019. Ces chiffres ne sont pas audités.

A l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Elis atteint en 2019 un nouveau record de chiffre d’affaires, à 3,3 milliards d’euros, en hausse de près de +5%. Le Groupe démontre ainsi sa capacité à répercuter dans ses prix l’inflation de sa base de coûts, tout en améliorant son activité commerciale et le taux de rétention de ses clients. La croissance organique ressort ainsi à +3,3% sur l’année, parmi les plus hauts niveaux historiques du Groupe.

Nous continuons d’ouvrir de nombreux marchés à la location-entretien, en particulier sur le segment du Vêtement professionnel en Amérique latine, en Europe du Sud et en Europe de l’Est.

Au Royaume-Uni, nous poursuivons le redressement industriel et commercial, avec des indicateurs opérationnels en nette amélioration, même si le chiffre d’affaires organique de la zone est toujours en léger repli.

Comme à notre habitude, nous annoncerons nos objectifs pour l’année en cours lors de la publication de nos résultats annuels 2019, le 4 mars prochain. »





Les chiffres présentés dans ce communiqué excluent l’activité Clinical Solutions pour 2018 et 2019. Au premier semestre 2018, le Groupe a initié un processus de vente de son activité Clinical Solutions (présente uniquement au Royaume-Uni) et cette activité a été cédée en deux fois en août et en octobre 2019.

Chiffre d’affaires publié 2019

En millions d’euros



S1 2019

S2



FY



S1 2018

S2



FY



S1 Var.

S2



FY France 518,9 546,8 1 065,7 505,9 526,9 1 032,8 +2,6% +3,8% +3,2% Europe centrale 357,9 373,1 731,0 328,7 353,4 682,1 +8,9% +5,6% +7,2% Scandinavie & Eur. de l’Est 249,8 257,2 507,0 240,8 243,1 483,8 +3,7% +5,8% +4,8% Royaume-Uni & Irlande 195,0 201,1 396,1 196,6 201,1 397,8 -0,8% 0,0% -0,4% Europe du Sud 142,0 156,1 298,2 126,9 141,1 268,0 +11,9% +10,6% +11,2% Amérique latine 129,5 133,0 262,5 125,5 122,2 247,7 +3,2% +8,8% +6,0% Autres 10,6 10,8 21,4 9,6 11,4 21,0 +11,0% -6,0% +1,7% Total 1 603,7 1 678,1 3 281,8 1 533,9 1 599,3 3 133,3 +4,5% +4,9% +4,7%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Croissance organique du chiffre d’affaires 2019

Croissance organique S1 Croissance organique S2 Croissance organique 2019 France +2,6% +3,8% +3,2% Europe centrale +2,2% +3,3% +2,8% Scandinavie & Eur. de l’Est +3,9% +3,4% +3,7% Royaume-Uni & Irlande -1,4% -0,9% -1,2% Europe du Sud +7,4% +7,4% +7,4% Amérique latine +6,4% +8,0% +7,1% Autres +10,7% -6,5% +1,3% Total +3,0% +3,6% +3,3%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019



En millions d’euros 2019 2018 Croissance publiée Croissance organique France 262,6 254,9 +3,0% +3,0% Europe centrale 185,0 176,6 +4,8% +2,3% Scandinavie & Europe de l’Est 133,0 125,7 +5,8% +3,1% Royaume-Uni & Irlande 100,2 98,9 +1,4% -1,3% Europe du Sud 70,4 64,6 +9,0% +6,3% Amérique latine 64,9 62,9 +3,1% +6,8% Autres 6,1 5,2 +17,9% +16,5% Total 822,1 788,7 +4,2% +3,0%

« Autres » inclut les Entités Manufacturières et les Holdings.

Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

France

En 2019, la croissance organique en France atteint +3,2%. Tous nos marchés sont bien orientés grâce à une amélioration de la rétention de nos clients, dont l’activité est bonne.

Le 4ème trimestre affiche une croissance organique de +3,0%, avec un impact limité des mouvements de grèves des services publics sur notre activité Hôtellerie au mois de décembre.

Europe centrale

En 2019, la croissance organique est de +2,8%, principalement tirée par la très bonne dynamique commerciale en Pologne et aux Pays-Bas. L’Allemagne enregistre une croissance organique de plus de +1,5%, tirée par le segment du Vêtement professionnel, malgré une économie en léger ralentissement.

Au 4ème trimestre, la croissance organique est de +2,3%, globalement en ligne avec la performance de l’année.

Scandinavie & Europe de l’Est

En 2019, la bonne dynamique se poursuit en Scandinavie & Europe de l’Est où le chiffre d’affaires affiche une croissance organique de près de +3,7%. Cette bonne performance s’explique notamment par une croissance solide en Linge plat en Suède et au Danemark et le développement du Vêtement professionnel en Europe de l’Est. Par ailleurs, la variation des taux de change a un effet négatif de -1,8% sur l’année.

Au 4ème trimestre, la croissance organique est de +3,1%, avec une base comparable un peu plus difficile.

Royaume-Uni & Irlande

En 2019, le chiffre d’affaires organique de la zone Royaume-Uni & Irlande est en légère baisse de -1,2%, notamment en raison de la réduction de l’activité d’un client important de la grande distribution. Les indicateurs opérationnels sont néanmoins en amélioration, que ce soit en Hôtellerie-Restauration, où l’attention est portée sur l’augmentation des prix, ou en Vêtement professionnel, où des efforts sont déployés pour améliorer le taux de rétention des clients.

Au 4ème trimestre, la croissance organique de la zone est de -1,3%, impactée par la réduction de l’activité d’un client, comme mentionné ci-dessus.

Europe du Sud

En 2019, la croissance du chiffre d’affaires en Europe du Sud est de +11,2%, avec une croissance organique de +7,4%. Cette très bonne performance s’explique par l’effet des hausses de prix en Espagne dans un contexte de forte augmentation du coût de la main d’œuvre, par une très bonne dynamique commerciale sur le segment du Vêtement professionnel dans les pays de la zone, et par une bonne activité en Linge plat au Portugal.

Au 4ème trimestre, la croissance organique de la zone est de +6,3%, avec un effet calendaire de l’ordre de -0,5% sur le trimestre.

Amérique latine

En 2019, le chiffre d’affaires organique en Amérique latine est en croissance de +7,1%, tirée par le développement de l’externalisation en Santé et en Vêtement professionnel, notamment au Brésil, tout en maintenant un taux d’attrition limité. Par ailleurs, l’impact des acquisitions est de +1,7% et l’effet de change est de -2,9%.

Au 4ème trimestre, la croissance organique de la zone est de +6,8%, tirée par le Brésil et la Colombie. Le Chili enregistre un léger repli en lien avec le contexte social très tendu depuis le mois d’Octobre dernier.

Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document de Base) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Pologne, Belgique, Autriche, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Luxembourg

Scandinavie & Europe de l’Est : Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Lettonie, Estonie, Lituanie, Russie

Royaume-Uni & Irlande

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Portugal, Italie

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie

Présentation des résultats annuels 2019 (en anglais)

Date :

Mercredi 4 mars 2020 - 8h30 heure de Londres (9h30 heure de Paris)

Lieu :

Sofitel London St James, 6 Waterloo Pl, St. James’s, London, SW1Y4AN

Les investisseurs souhaitant participer à la réunion sont priés de nous contacter par mail : investors@elis.com



Contacts

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com



Audrey Bourgeois, Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 96 25 - audrey.bourgeois@elis.com



Pièce jointe