Lille, le 30 janvier 2020

Résultats au 31 décembre 2019

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

La banque engagée dans les transitions de son territoire

Décembre 2019 Décembre 2018 Variation

Activité : Encours de collecte globale 30 104 M€ 28 539 M€ +5,5% Encours de crédits 24 609 M€ 23 593 M€ +4,3%

Résultats sociaux* :

Produit Net Bancaire 546,7 M€ 531 M€ +3% Résultat Brut d’Exploitation 195,8 M€ 185 M€ +5,8% Résultat Net 133,8 M€ 133,6 M€ +0,1%

Résultats consolidés IFRS :

Produit Net Bancaire 581,2 M€ 576,4 M€ +0,8% Résultat Brut d’Exploitation 192,5 M€ 192,7 M€ -0,1% Résultat Net Part du Groupe 141,6 M€ 132,9 M€ +6,6%

Structure financière : Bilan consolidé 31 138 M€ 29 966 M€ +3,9% Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 22,63% 21,91% +0,72 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 126,5% 131,8% -5,3 pts Ratio Crédit Collecte 136,4% 136,4% stable

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 30 janvier 2020, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Mutuel Nord de France au 31 décembre 2019.

Activité commerciale

Dans un contexte économique incertain, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France, à l’écoute des attentes sociétales fortes en matière de transitions, affiche une dynamique commerciale soutenue en accompagnement de tous les acteurs économiques de son territoire. Plus de 55 000 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et la production de nouveaux crédits s’établit à 4,7 Mrds€ dont 2,8 Mrds€ de crédits habitat, en progression de 5,2% sur un an. Les encours de crédits, à 24,6 Mrds€, sont en hausse de 4,3% sur un an.

L’épargne des clients, principalement investie sur des supports liquides et sécurisés, s’élève à 30,1 Mrds€ et s’inscrit également en hausse (+5,5% sur un an).

Les activités d’assurance de biens et de personnes poursuivent également leur développement avec une croissance sur un an du nombre de contrats de +4,6%.

Les valeurs mutualistes du Crédit Agricole Mutuel Nord de France séduisent toujours plus nos clients dont 437 500 sont sociétaires.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 546,7 M€, en hausse de 3% sur un an. Retraité d’une provision épargne logement de -13,5 M€ (en lien avec la baisse des taux), le Produit Net Bancaire progresse de 5,4%, sécurisé par les restructurations de passif réalisées depuis 2017.

Les charges de fonctionnement, à 351 M€, affichent une hausse modérée de 1,4% sur un an, en lien avec la poursuite des investissements dans la transformation de nos agences et dans les projets informatiques et technologiques.

Le coût du risque s’établit à -14,2 M€, et reste contenu à un niveau de 6 bps sur encours malgré la forte progression des encours ces dernières années.

Le résultat net sur actifs immobilisés s’élève à -3,8 M€, en lien avec la sécurisation des provisions sur participations.

Après prise en compte d’une dotation aux provisions pour risques bancaires généraux (-5 M€) et des impôts sur les sociétés (-38,9 M€), le résultat net social ressort à 133,8 M€ (134,6 M€ pour la Caisse régionale seule, hors intégration des véhicules de titrisation de crédits habitat), en hausse de 0,1% sur un an (+9,7% hors provision Epargne Logement).

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’élève à 141,6 M€, en hausse de 6,6% sur un an, avec une contribution positive de l’ensemble des pôles métiers, dont une belle performance des pôles capital investissement et immobilier :

Pôle Bancassurance France : 127,3 M€ contre 118,2 M€ au 31 décembre 2018,

: 127,3 M€ contre 118,2 M€ au 31 décembre 2018, Pôle Capital Investissement : 6,9 M€ contre 5,5 M€ au 31 décembre 2018,

: 6,9 M€ contre 5,5 M€ au 31 décembre 2018, Pôle Presse : 2 M€ contre 4,1 M€ au 31 décembre 2018,

: 2 M€ contre 4,1 M€ au 31 décembre 2018, Pôle Foncière : 2,4 M€, stable sur un an,

: 2,4 M€, stable sur un an, Pôle Immobilier : 3,1 M€ contre 2,7 M€ au 31 décembre 2018.

: 3,1 M€ contre 2,7 M€ au 31 décembre 2018. CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 28,45€ au 31 décembre 2019, en hausse de 28,2% sur un an. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d’un dividende de 1,05 euro par titre, offrant ainsi un rendement de 3,7% par rapport au dernier cours de l’année.

Perspectives

Premier partenaire financier privé du territoire et fort de son modèle coopératif et mutualiste, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France est résolument engagé dans l’accompagnement des transitions sociétales, environnementales et énergétiques. Il vient de lancer un nouveau projet d’entreprise basé sur des engagements concrets au service de ses clients et de tous les partenaires économiques de son territoire dans les domaines de la Banque, de l’Assurance et de l’Immobilier. 2020 sera l’année de la mise en œuvre de ce projet, fort de la raison d’être du Crédit Agricole Mutuel Nord de France : « agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société ».

