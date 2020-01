COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE : POINT SUR L’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2019

Performance pour l’année 2019 attendue en ligne avec les objectifs

Croissance des ventes de +10,3 % en 2019 vs. 2018

41 ouvertures brutes de magasins et 14 fermetures

Marge d’EBITDA estimée conforme à l’objectif

NANTES – 30 Janvier 2020, 17:45 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM ; ISIN : FR0013153541) annonce aujourd'hui que ses données non auditées en termes de ventes, d'ouvertures nettes de magasins et de marge d'EBITDA estimée pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sont attendues en ligne avec les objectifs précédemment publiés par le Groupe1.

La croissance des ventes a été de +10,3 % en 2019 par rapport à 2018, dont +3,6 % à périmètre comparable, et +8,8 % à périmètre constant (excluant Modani).



Le Groupe a réalisé 41 ouvertures brutes de magasins en 2019 (Maisons du Monde : 35 ; Modani : 6). Maisons du Monde a fermé 13 magasins pour repositionnement, tandis que Modani a fermé 1 showroom.



Maisons du Monde confirme que sa marge d'EBITDA estimée pour l’année 2019 devrait être conforme à son objectif (soit environ 12,5 % des ventes).

Cette forte croissance des ventes du Groupe a été réalisée malgré l’impact des mouvements sociaux en cours en France (estimé à -5 à -6 millions d’euros en décembre). Les grèves ont en effet pesé sur le trafic en magasin et affectent toujours le port de Marseille, entraînant des répercussions sur la disponibilité produit à court terme. L’impact sur le chiffre d’affaires de décembre a été en partie compensé par l’anticipation du lancement des Ventes Privées en France à fin décembre au lieu de début janvier, afin de s’aligner sur les pratiques du marché français.

La croissance à deux chiffres des ventes et le solide niveau d’EBITDA du Groupe en 2019, s’ajoutant à une forte génération de trésorerie disponible sur l’année, soulignent la force de la marque Maisons du Monde et de son modèle économique, ainsi que la pertinence de sa stratégie omnicanale et internationale.

Maisons du Monde publiera ses résultats annuels 2019 audités et ses perspectives 2020 le 11 mars 2020 après clôture du marché.

À propos Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 111 millions d’euros en 2018, et son EBITDA était de 148 millions d’euros. Au 31 décembre 2018, le Groupe exploitait un réseau de 336 magasins dans neuf pays –France, Italie, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, États-Unis et Royaume-Uni–, et a généré 40% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2018. Cette plateforme, qui a représenté 23% des ventes du Groupe en 2018, est disponible dans les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Portugal. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 13 magasins.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

1 Croissance des ventes autour de 10,5 % ; 38-42 ouvertures brutes de magasins et 13-14 fermetures pour repositionnement ; marge d'EBITDA d'environ 12,5 % des ventes.





