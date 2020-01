Signature d’un accord pour la mise en service du 1 er Mini P2R dans le port d’Agadir au Maroc

Hausse de 17% du chiffre d’affaires consolidé 2019 à 8,7M€

Doublement des équipes dédiées au pipeline de nouveaux projets

Sécurisation des financements nécessaires aux développements futurs

PARIS, le 30 janvier 2020



Dans la continuité de la forte croissance des années précédentes, 2019 se termine par une nouvelle progression de 17% de l’activité dont 22% sur les ventes de produits raffinés.

La production de produits raffinés par l’unité de Sinès au Portugal a atteint en 2019 son plus haut niveau historique avec 25.800 tonnes, à comparer à 19.200 tonnes l’année précédente. Cette forte augmentation en volume (+34%) a très largement compensé la baisse du cours moyen du Brent sur la période (-12%).

Chiffre d’affaires en M€ * 2019 2018 Var . M€ Var. % Produits raffinés 6,69 5,46 1,23 +22% Services Portuaires & Autres 2,01 1,99 0,02 +1% Total 8,70 7,45 1,25 +17%

* : données non auditées

En ce qui concerne les développements futurs, l’année 2019 a été marquée par le renforcement significatif des structures humaine et financière du groupe.

Renforcement des équipes : 5 recrutements de profils expérimentés ont été effectués dans les fonctions R&D, Construction, Exploitation et Finance. Ces recrutements ont permis de doubler les effectifs dédiés aux nouveaux projets (Mini P2R, Marseille, Anvers,…).

Renforcement de la structure financière : Ecoslops a signé en 2019 un contrat de financement bancaire de 6,5 M€ auprès de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée pour l’unité de Marseille ainsi qu’un financement « corporate » de 18M€ de la Banque Européene d’Investissement destiné à Marseille, Anvers et la R&D. Ces financements, d’un montant total de 24,5M€, ont fait l’objet d’un premier tirage de 5M€ en 2019 et seront mis à contribution à hauteur de 11,5M€ en 2020.

Pipeline de projets :

Mini P2R : Après les essais concluants réalisés en 2019 sur la version pilote, la fabrication de la première unité industrielle a été lancée. Un accord a été conclu avec la société Aqua Flore du port d’Agadir au Maroc pour une mise en service au deuxième semestre 2020. Après une phase d’essai concluante, cet accord débouchera sur une vente ou une location. Cette première mondiale servira de référence pour les nombreux prospects identifiés. L’unité aura aussi la capacité de traiter les huiles de vidange usagées, qui sont une source de pollution importante dans de très nombreux pays faute de solution technique économiquement viable.

Unité de Marseille : La construction de cette unité de 30.000 tonnes/an est supervisée par une équipe dédiée, en collaboration avec les équipes du groupe Total, actionnaire à 25% de la filiale Ecoslops Provence. Le montage de l’unité P2R est actuellement en cours et sa mise en service est prévue mi-2020. La durée de la phase de démarrage conditionnera les volumes commercialisables sur 2020.

Unité d’Anvers : Ecoslops Flanders, filiale à 100%, a été créée en Belgique. Celle-ci opérera l’unité d’une capacité de production de 60.000 tonnes /an. Les études de danger et d’environnement nécessaires aux permis de construire et d’exploiter sont lancées, conjointement avec le groupe VTTI (Vitol), propriétaire de la raffinerie ATPC à Anvers. Le planning prévisionnel est le suivant : obtention des permis mi-2021, construction finalisée et démarrage mi-2022.

Egypte : L’étude de faisabilité a été remise en novembre 2019 aux autorités du Canal de Suez. Pour rappel, ce projet prévoit dans un premier temps l’installation de moyens de collecte (barge), réception et séparation eau/hydrocarbures. Les prochaines discussions porteront principalement sur le financement de cette infrastructure de collecte, préalable indispensable à l’installation ultérieure d’un P2R.

Parallèlement, le groupe est en phase d’avant-projet dans des zones à très fort potentiel pour le P2R, sur la zone Asie notamment, et poursuit le développement d’un portefeuille de prospects pour le Mini P2R.

Point trésorerie :

Au 31 décembre 2019, le groupe dispose d’une trésorerie de 5,9M€ et la dette brute s’élève à 13M€, soit un endettement net de 7,1 M€.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2019 le 30 mars 2020 après bourse

______________________________________________________________________________________________________

A PROPOS D’ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

www.ecoslops.com

Pièce jointe