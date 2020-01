Communiqué de Presse

Paris, 30 janvier 2020

17:40 CET

Croissance proforma1 de +10,3%

Marge brute 2019 : 66,2 M€, hors activités des pays nordiques en cours de cession

Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) publie sa marge brute pour l’exercice 2019.

Sur l’année 2019, la marge brute du Groupe ressort à 66,2 M€ en croissance proforma de 10,3%. En données publiées, la progression s’établit à 3,6%.

Données non auditées Publié Proforma1 Publié Marge brute en M€ 20191 2018 Variation 2018 Variation France 28,9 24,6 +18% 24,6 +18% Reste de l’Europe 24,5 28,3 -13% 32,1 -24% Autres marchés* 12,7 7,1 +80% 7,1 +80% TOTAL 66,2 60,0 +10,3% 63,8 +3,6%

* Les Autres marchés intègrent la zone Asie Pacifique - MENA - Brésil

Au titre du quatrième trimestre 2019, la marge brute ressort en hausse proforma de +10,9% à 18,1 M€. En données publiées, la croissance s’établit à 5,2%.

Données non auditées Publié Proforma1 Publié Marge brute en M€ T4 20191 T4 2018 Variation T4 2018 Variation France 7,9 6,7 +18% 6,7 +18% Reste de l’Europe 6,6 7,4 -11% 8,3 -20% Autres marchés 3,6 2,2 +60% 2,2 +60% TOTAL 18,1 16,3 +10,9% 17,2 +5,2%

Le Groupe étant en négociations avancées pour la cession de ses activités dans les pays nordiques, celles-ci sont désormais classées en « activités destinées à être cédées », en application de la norme IFRS 5. Par conséquent, la marge brute du Groupe n'intègre plus la marge brute réalisée dans ces pays au titre des années 2018 proforma et 2019 ainsi, tous les chiffres et commentaires suivants excluent leur contribution.

Poursuite de la dynamique sur les activités Conseil Data

Sur 2019, l’activité Conseil Data poursuit sa dynamique de croissance et affiche une hausse proforma de 41% par rapport à 2018. Atteignant 28,3 M€, elle représente 43% de la marge brute annuelle contre 33% en 2018. Au cours de l’exercice, plusieurs nouvelles références sont venues enrichir le portefeuille clients parmi lesquelles des clients grands comptes tels que Danone, L’Oréal, Sodexo, Saudi Telecom, Unilever, etc.

L’activité Média historique est restée contrastée avec un repli de la marge brute de -5% sur l’exercice. En France et sur les Autres marchés, la dynamique de croissance est aujourd’hui solide. Les difficultés sur cette activité sont localisées en Allemagne et dans une moindre mesure au Royaume-Uni, où le déploiement de l’offre et la structuration des équipes plus tardifs n’ont pas permis pas de renouer avec la croissance en 2019. En fin d’année, le portefeuille clients a été enrichi de plusieurs nouveaux comptes significatifs (Gardena, GRDF, Moonsoon, Ooredoo, Ubisoft, etc.) qui produiront leur plein effet sur l’exercice 2020.

Progression de 18% de la marge brute en France

En France, la marge brute 2019 ressort en hausse de +18% par rapport à 2018 à 28,9 M€. L’activité Conseil Data comme l’activité Média contribuent à la croissance de l’exercice. Sur l’activité Conseil Data, la marge brute progresse de 16% représentant désormais 65% de l’activité réalisée sur le pays. Sur l’activité Média, la hausse ressort à 24%. Ces évolutions illustrent la pertinence du modèle aujourd’hui en place en France et dont le déploiement à l’international reste une priorité.

Reste de l’Europe : un repli qui masque les avancées en cours

Sur le Reste de l’Europe, le Groupe affiche une activité de 24,5 M€ en repli de 13% en proforma. Sur le quatrième trimestre, la marge brute réalisée est de 6,6 M€ en décroissance de 11% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Sur l’ensemble de l’année, la marge brute enregistrée sur l’activité Conseil Data ressort ainsi à plus de 3,8 M€, en hausse de 31% en proforma.

Après avoir cédé l’activité affiliation opérée au Danemark, en Norvège et en Finlande, Artefact explore différentes options pour le reste de ses activités dans les pays nordiques afin de focaliser ses efforts sur les zones à plus fort potentiel de croissance.

En Allemagne, le renforcement des équipes opéré en mai 2019 sur la partie Conseil ainsi que les succès commerciaux enregistrés dans l’activité Média, n’ont toutefois pas encore permis de compenser la perte de contrats média historiques en 2018, dont l’impact sur l’année 2019 s’élève à 2,5 M€.

Au Royaume-Uni, l’activité tend à se stabiliser avec un repli limité de 4% au quatrième trimestre (contre une décroissance de -9% au troisième trimestre et de -15% sur le premier semestre de l’exercice).

Enfin, Artefact délivre aux Pays-Bas des performances très encourageantes sur l’ensemble de son offre Conseil/Data/Média avec une progression de sa marge brute de 36%. Cette bonne performance traduit le déploiement réussi de l’offre sur le pays et vient conforter le Groupe dans sa capacité à dupliquer son modèle sur les autres pays européens.

Autres marchés : croissance de 80% et déjà près de 20% de l’activité totale

Sur les Autres marchés, l’offre Data/Conseil/Média rencontrent toujours un vif succès. La marge brute annuelle est en croissance de 80% et atteint 12,7 M€. La zone représente désormais près de 20% de l’activité contre 10% en 2018. Depuis le début de l’année 2019, l’ensemble des bureaux sur la zone Autres marchés (Chine, Asie Pacifique, MENA et Brésil) confirment leur dynamique commerciale avec la signature de contrats importants sur le Conseil Data et l’activité Média.

Perspectives

Au regard des investissements importants opérés pour accompagner le déploiement de son offre commerciale Conseil/Data/Media et redynamiser les activités historiques, Artefact est confiant dans sa capacité à générer une croissance organique forte. Pour atteindre cet objectif, le redressement des activités sur le Reste de l’Europe sera une priorité. Artefact entend également confirmer en 2020 sa solide dynamique en France et sur les Autres Marchés.

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :

23 avril 2020

Résultats de l’exercice 2019 et Marge brute du 1er trimestre 2020

23 juillet 2020

Marge brute du 1er semestre 2020

27 octobre 2020

Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020

A propos d’Artefact I artefact.com

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 5 ans comme une référence en services data, spécialisée dans le conseil en data transformation et marketing digital « data-driven ». Présent dans 18 bureaux répartis dans 14 pays, Artefact est une nouvelle génération de société dont la mission est de transformer la donnée en impact business et de délivrer des résultats tangibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Aujourd’hui, l’offre Artefact - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création – est au service de plus de 400 clients dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

1 Afin d’offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes, les données proforma 2018 intègrent uniquement la contribution du mois de janvier 2018 de l’activité affiliation opérée au Danemark, en Norvège et en Finlande cédée fin janvier 2019. Les données 2019 et 2018 proforma sont également retraitées en l’application de la norme IFRS5, la marge brute « Reste de l’Europe » n'intègre plus la marge brute réalisée par les activités des pays nordiques, désormais classées en activités destinées à être cédées.







