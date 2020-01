Jährlicher Vertragswert (Annual Contract Value; ACV) des Gesamtmarkts in EMEA überschreitet 17 Milliarden Euro – ein Plus von 10 %

Rekordverdächtiger ACV von 6,4 Milliarden Euro im As-a-Service-Bereich – ein Plus von 13 %.

Anstieg des BPO treibt Markt für Managed Services an

LONDON, Jan. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Wert der Outsourcing-Verträge in EMEA stieg 2019 um 10 %, da die Unternehmen versuchten, der wirtschaftlichen Unsicherheit durch Kostensenkungen und Investitionen in digitale Lösungen entgegenzuwirken, so der jüngste State Of The Industry Report der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), eines weltweit führenden Marktforschungs- und Beratungsunternehmens im Bereich Informationstechnologie.

Der EMEA ISG Index™, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem ACV von mindestens 5 Millionen Euro erfasst, zeigt, dass der ACV des Gesamtmarkts in EMEA (einschließlich As-a-Service-Modellen und Managed Services) in EMEA im Jahr 2019 dank eines besonders starken zweiten Halbjahrs auf 17,1 Milliarden Euro gestiegen ist. Der ACV im Bereich Managed Services stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 10,7 Milliarden Euro, der Wert im As-a-Service-Bereich erreichte mit 6,4 Milliarden Euro – was einem Anstieg von 13 % entspricht – einen neuen Höchststand. Im Jahr 2019 machte der Bereich As-a-Service 37 % des EMEA-Marktes aus.

Triebfeder des Wachstums im Bereich Managed Services war eine Erholung des ACV im Bereich Business Process Outsourcing (BPO), der um 61 % anstieg, verglichen mit einer viel schwächeren Wertentwicklung im Jahr 2018. Große Vertragsabschlüsse und die stabile Entwicklung in den Bereichen Facilites Management und der Contact-Center-Services haben die Aktivitäten angekurbelt. Im Gegensatz dazu ging der ACV im Bereich Informationstechnologie-Outsourcing (ITO) um 3 % zurück, da die Nachfrage nach Infrastruktur-Geschäften zurückging.

Sowohl bei Software-as-a-Service (SaaS) als auch bei Infrastructure-as-a-Service (IaaS) erreichte der ACV 2019 Rekordstände. Der SaaS-Markt stieg aufgrund der breiten Einführung von SaaS-Lösungen in der gesamten Region um 13 %, während der IaaS-Markt um 12 % zulegte.

„Der makroökonomische Gegenwind in Europa hat dazu geführt, dass sich das Tempo des digitalen Wandels in der Region eher beschleunigt als verlangsamt hat“, so Steve Hall, Vorsitzender von ISG. „Die Digitalisierung ist in der heutigen technologieorientierten Welt zum Standard für die Unternehmen geworden. Die Unternehmen ergründen Möglichkeiten für Kosteneinsparungen und reinvestieren diese Gewinne in Technologien, die es ihnen ermöglichen, ihr Kundenerlebnis zu verändern und mit den disruptiven Startups zu konkurrieren.“

Markteinblicke für das Gesamtjahr 2019

Vereinigtes Königreich und Irland

Der ACV des Gesamtmarkts im Vereinigten Königreich und Irland stieg 2019 um 13 % und verzeichnete mit 5,5 Milliarden Euro das beste Jahr seit 2012. Trotz der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf den Brexit erwägen die Kunden größere IT-Investitionen und konzentrieren sich auf die digitale Transformation und den Einsatz von Technologien zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Der ACV im Bereich Managed Services stieg gegenüber 2018 um 15 % auf 3,3 Milliarden Euro. Im Bereich IT-Outsourcing (ITO) sank der ACV um 4 %, da der Anstieg bei den Verträgen im Infrastrukturbereich nicht ausreichte, um die Schwäche bei Application Development & Maintenance (ADM) auszugleichen. Der ACV im Bereich BPO legte dank der stabilen Entwicklung im Facilites Management und bei branchenspezifischen BPO deutlich zu – um mehr als 50 %.

Der ACV im Bereich As-a-Service hat im zweiten Jahr in Folge die Marke von 2 Milliarden Euro überschritten und macht nun 40 % des Gesamtmarktes im Vereinigten Königreich und Irland aus. Sowohl SaaS als auch IaaS erreichten neue Höchststände. SaaS stieg im Vergleich zu den Gesamtzahlen für das Jahr 2018 um 8 % und IaaS um 10 %.

DACH

Der ACV des Gesamtmarkts in Höhe von 4,7 Milliarden Euro in DACH war 2019 angesichts der wirtschaftlichen Unruhe – insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und im Energiesektor – um 1 % rückläufig. Trotz des leichten Rückgangs beim ACV war 2019 das zweitbeste Ergebnis, das in DACH jemals erzielt wurde, da die Kunden ihre Managed-Services-Strategien und die Investitionen für die Digitalisierung aufeinander abstimmen.

DACH verzeichnete im Jahr 2019 im Bereich As-a-Service unter allen großen europäischen Märkten den höchsten Zuwachs beim Vertragswert: einen Anstieg von 22 % auf 1,8 Milliarden Euro. Der Bereich As-a-Service macht nun 38 % des Gesamtmarktes aus. Mit Zuwächsen von 22 % sowohl bei SaaS als auch bei IaaS stellen die Kunden zunehmend auf Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen um.

Der ACV im Bereich Managed Services in DACH sank um 11 % auf 2,9 Milliarden Euro, da die Zahl der Vertragsabschlüsse auf den niedrigsten Stand seit 2015 fiel. Aufgrund schlechter Ergebnisse bei ADM und Infrastruktur fiel auch der ACV im Bereich ITO um 25 %. Demgegenüber lag der ACV im Bereich BPO mit 668 Millionen Euro deutlich über den Vorjahren, angetrieben durch eine Zunahme bei Multifunktionstransaktionen und Facilities Management.

Skandinavien

Der ACV des Gesamtmarkts in Skandinavien erreichte im Jahr 2019 Rekordwerte und ist gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Unterstützt wurde dieses Wachstum durch Zuwächse sowohl im Bereich Managed Services als auch bei den As-a-Service-Werten.

Der ACV im Bereich Managed Services stieg um 17 % auf 1,4 Milliarden Euro, wobei die stabile Entwicklung bei den ADM-Transaktionen und im Infrastrukturbereich das Wachstum vorantrieb. Zwar ist BPO ein kleinerer Markt, dank der stabilen Entwicklung in den meisten funktionalen Bereichen kletterte dieser aber um 20 % nach oben.

Der ACV im Bereich As-a-Service verzeichnete mit einem Plus von 12 % ein Allzeithoch von 735 Millionen Euro und macht nun 35 % des ACV im skandinavischen Markt insgesamt aus, gegenüber 21 % vor drei Jahren.

Frankreich

Der ACV des Gesamtmarkts in Frankreich erreichte 1,3 Milliarden Euro, ein Anstieg von 15 % gegenüber 2018 und das beste Ergebnis der letzten fünf Jahre. Der Motor des Wachstums war der Anstieg des ACV in den Bereichen Managed Services und As-a-Service.

Der ACV im Bereich Managed Services erreichte mit einem Anstieg um 23 % auf 920 Millionen Euro den höchsten Stand seit fünf Jahren. Die stabilen Vertragsvergaben führten zu einer Rekordzahl von Vertragsabschlüssen, die gegenüber 2018 um 38 % gestiegen sind. Der Bereich ITO legte im Berichtszeitraum dank der Segmente Infrastruktur (+47 %) und Anwendungen (+25 %) um 34 % zu. Der kleinere BPO-Markt war aufgrund der Schwäche im Facilites Management und dem Outsourcing im Bereich Forschung und Entwicklung um 20 % rückläufig.

Der As-a-Service-ACV in Frankreich erreichte 406 Millionen Euro, was leicht über dem Gesamtergebnis von 2018 liegt und 31 % des ACV für den Gesamtmarkt ausmacht. SaaS stieg um 6 % und IaaS ging um 1 % zurück.

Aufteilung nach Sektoren

Trotz einiger Insolvenzen in der Reisebranche in Europa verzeichnete der Reise- und Transportsektor im Jahr 2019 einen Anstieg des Vertragswerts im Bereich Managed Services um 12 %. Die Reiseveranstalter rationalisieren ihre Dienstleistungen und konzentrieren sich auf Kostenreduzierung. Bei As-a-Service-Verträgen wurde ein Anstieg um 15 % verzeichnet, da die digitalen Technologien die Zusammenarbeit zwischen mehreren Branchenteilnehmern dynamischer machen und den Unternehmen Impulse für eine stärker kundenorientierte Denkweise geben.

Im Vereinigten Königreich und Irland stieg das Produktionswachstum um 72 %, während es in DACH und Frankreich um 16 % bzw. 12 % zurückging. Die Anzahl der As-a-Service-Verträge stieg 2019 in EMEA-insgesamt um 10 %, da die Unternehmen neue Technologien und die Digitalisierung in den Bereichen intelligente Fertigung, Internet der Dinge sowie mobile und digitale Plattformen nutzen.

Der ACV des Gesamtmarkts für Finanzdienstleistungen legte 2019 um 14 % zu, da die Banken versuchen, das Kundenerlebnis zu verbessern und ihre Dienstleistungen zu digitalisieren. In allen wichtigen europäischen Märkten wurde ein Wachstum verzeichnet, mit Ausnahme von DACH, wo die Werte um 19 % sanken.

Über den ISG Index™

Der ISG Index™ gilt als maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche. Für 69 aufeinanderfolgende Quartale hat er die neuesten Branchendaten und Trends für Finanzanalysten, Enterprise Buyers, Software- und Dienstleistungsanbieter, Anwaltskanzleien, Universitäten und die Medien detailliert aufgeführt. Im Jahr 2016 wurde der ISG Index erweitert, um den schnell wachsenden As-a-Service-Markt abzudecken und die signifikanten Auswirkungen zu messen, die Cloud-basierte Dienste auf die digitale Transformation der Unternehmen haben. ISG bietet in ihren vierteljährlichen ISG Index-Präsentationen außerdem eine fortlaufende Analyse der Automatisierung und anderer digitaler Technologien.

Der 2019 EMEA ISG Index wurde heute in einer Telefonkonferenz und einem Webcast vorgestellt. Eine Audiowiedergabe der Konferenz und die Folien der Präsentation finden Sie auf dieser Website .

