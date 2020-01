L'ACV du marché combiné de la région EMEA augmente de 10 % et dépasse les 17 milliards EUR

L'ACV du « as-a-service » observe une hausse de 13 % et établit un record en atteignant 6,4 milliards EUR

L'essor de la BPO propulse le marché de l'infogérance

LONDRES, 30 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La valeur des contrats d'externalisation dans la région EMEA a augmenté de 10 % en 2019 alors que les entreprises cherchaient à contrer l'incertitude économique en réduisant les coûts et en investissant dans des solutions numériques, selon le tout dernier rapport sur l'état de l'industrie d'Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq : III ), un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan.

L'ISG Index™ pour la région EMEA, qui mesure les contrats d'externalisation commerciale dont la valeur contractuelle annuelle (ACV) égale ou dépasse les 5 millions EUR, montre que l'ACV du marché combiné (comprenant le « as-a-service » (les produits en tant que service) et l'infogérance) dans la région EMEA a atteint 17,1 milliards EUR en 2019, stimulée par un deuxième semestre remarquablement fort. L'ACV de l'infogérance, s'élevant à 10,7 milliards EUR, a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, tandis que les valeurs du « as-a-service » ont établi un nouveau record, à 6,4 milliards EUR, avec une hausse de 13 %. Le « as-a-service » a constitué 37 % du marché EMEA en 2019.

La croissance de l'infogérance a été impulsée par un rebond de l'ACV de l'externalisation des processus d'affaires (BPO), qui a augmenté de 61 % par rapport à des performances bien moindres en 2018. Les importantes passations de contrats et forces constatées en services généraux et services de centre de contact ont stimulé l'activité. En revanche, l'ACV de l'externalisation des technologies de l'information (ITO) a chuté de 3 % comme la demande des opérations d'infrastructure a décliné.

Les ACV des logiciels en tant que services (SaaS) et des infrastructures en tant que service (IaaS) ont toutes deux atteint des niveaux record en 2019. Le marché SaaS a grimpé de 13 % avec une large adoption des solutions SaaS dans l'ensemble de la région, tandis que le marché IaaS a crû de 12 %.

« Les vents contraires qui soufflent à travers l'Europe sur le plan économique ont donné lieu à une accélération, plutôt qu'à un ralentissement, du changement numérique dans la région », a déclaré Steve Hall, président d'ISG. « Le numérique est devenu la position par défaut pour les entreprises dans le monde d'aujourd'hui, piloté par la technologie. Les entreprises s'intéressent aux options de réduction des coûts et réinvestissent les gains obtenus dans des technologies qui leur permettront de transformer l'expérience client et de rivaliser avec les sociétés qui révolutionnent le marché ».

Observations des marchés pour l'exercice 2019 entier

Royaume-Uni et Irlande

L'ACV du marché combiné au Royaume-Uni et en Irlande a augmenté de 13 % en 2019, atteignant 5,5 milliards EUR, sa meilleure année depuis 2012. Malgré une incertitude continue en raison du Brexit, les clients envisagent des investissements informatiques plus importants et se focalisent sur la transformation numérique et l'utilisation de la technologie pour favoriser la productivité et améliorer l'expérience client.

L'ACV de l'infogérance a augmenté de 15 % par rapport à 2018, pour atteindre 3,3 milliards EUR. Les valeurs de l'ITO ont chuté de 4 %, les gains de contrats d'infrastructure n'ayant pas suffi à compenser la faiblesse des transactions de développement et maintenance des applications (ADM). L'ACV de la BPO a nettement augmenté, à hauteur de plus de 50 %, en raison de la force des services généraux et de la BPO spécifique à l'industrie.

L'ACV du « as-a-service » a dépassé les 2 milliards EUR pour la deuxième année consécutive et représente maintenant 40 % du marché combiné au Royaume-Uni et en Irlande. Les marchés SaaS et IaaS ont atteint de nouveaux sommets. Leur valeur a respectivement augmenté de 8 % et 10 % par rapport aux totaux de 2018.

DACH

L'ACV du marché combiné, s'élevant à 4,7 milliards EUR dans la région DACH, a subi une baisse d'1 % en 2019 face au malaise économique, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la fabrication. Malgré la légère baisse de l'ACV, 2019 a constitué la deuxième meilleure performance historique de la région DACH alors que les clients alignent leurs investissements numériques et leurs stratégies d'infogérance.

Le marché DACH a observé la plus forte croissance de la valeur contractuelle du « as-a-service » parmi tous les principaux marchés européens, avec une hausse de 22 % en 2019, pour atteindre 1,8 milliard EUR. Le secteur du « as-a-service » constitue maintenant 38 % du marché combiné. Avec des hausses de 22 % du SaaS et de l'IaaS, les clients continuent de s'orienter vers des environnements hybrides et multi-cloud.

L'ACV de l'infogérance sur le marché DACH a baissé de 11 %, pour atteindre 2,9 milliards EUR, alors que le nombre de passations de contrats a chuté pour atteindre son niveau le plus faible depuis 2015. L'ACV du marché ITO a chuté de 25 % en raison de mauvais résultats en ADM et infrastructure. L'ACV de la BPO, s'élevant à 668 millions EUR, a été considérablement supérieure à celle des années précédentes, stimulée par un essor des services généraux et des transactions multifonctions.

Pays nordiques

L'ACV du marché combiné dans les pays nordiques a établi un record en 2019, augmentant de 15 % en glissement annuel pour atteindre 2,1 milliards EUR. La croissance a été soutenue par des hausses de valeurs de l'infogérance et du « as-a-service ».

L'ACV de l'infogérance a augmenté de 17 %, pour atteindre 1,4 milliard EUR, avec une force observée en infrastructure et en transactions ADM qui favorise la croissance. Le marché BPO, bien que de moindre ampleur, a crû de 20 % en raison des forces présentes dans la plupart des domaines fonctionnels.

L'ACV du « as-a-service », en hausse de 12 %, a établi un record historique de 735 millions EUR, et représente maintenant 35 % de l'ACV du marché combiné des pays nordiques, une hausse par rapport à 21 % il y a seulement trois ans.

France

L'ACV du marché combiné en France a atteint 1,3 milliard EUR, une hausse de 15 % par rapport à 2018, et représente son meilleur résultat des cinq dernières années. La croissance a été stimulée par les hausses de l'ACV de l'infogérance et du « as-a-service ».

L'ACV de l'infogérance a atteint son niveau le plus élevé en cinq ans, avec une hausse de 23 %, pour atteindre 920 millions EUR. Une activité contractuelle robuste a donné lieu à un nombre record de passations de contrats, une hausse de 38 % par rapport à 2018. L'ITO a augmenté de 34 % pour la période, impulsée par l'infrastructure, qui a bondi de 47 %, et les applications, qui ont crû de 25 %. Le marché de la BPO, de moindre ampleur, a décliné de 20 %, en raison des faibles performances en services généraux et externalisation de la R&D.

L'ACV du « as-a-service » en France a atteint 406 millions EUR, un total légèrement au-dessus de celui de 2018 représentant 31 % de l'ACV du marché combiné. Le marché SaaS a augmenté de 6 %, tandis que l'IaaS a chuté d'1 %.

Répartition par secteur

Malgré les faillites liées aux voyages en Europe, le secteur du voyage et du transport a observé une croissance de 12 % de la valeur contractuelle de l'infogérance en 2019. Les entreprises de voyages rationalisent leurs services et se focalisent sur la réduction des coûts. Les contrats « as-a-service » ont bénéficié d'une hausse de 15 % car les technologies numériques rendent la collaboration plus dynamique entre les multiples participants de l'industrie et poussent les entreprises à adopter un état d'esprit axé sur le client.

La croissance de la fabrication a bondi au Royaume-Uni et en Irlande, avec une hausse de 72 %, mais a décliné dans la région DACH et en France, avec des baisses respectives de 16 % et 12 %. Les contrats « as-a-service » ont bénéficié d'un essor de 10 % à travers la région EMEA en 2019, alors que les entreprises tirent parti des nouvelles technologies et de la numérisation dans la fabrication intelligente, l'Internet des objets, ainsi que les plateformes mobiles et numériques.

L'ACV du marché combiné des services financiers a augmenté de 14 % en 2019 alors que les banques cherchent à transformer l'expérience client et à numériser les services. Une croissance a été enregistrée sur tous les principaux marchés européens, hormis la région DACH, où les valeurs ont chuté de 19 %.

