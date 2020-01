Il mercato combinato ACV di EMEA supera i 17 miliardi di Euro, in crescita del 10%

L'ACV as-a-service batte il record di 6,4 miliardi di Euro, in crescita del 13%

Il BPO fa impennare le crescite del mercato dei servizi gestiti

LONDRA, Jan. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il valore dei contratti di outsourcing nella regione EMEA è aumentato del 10% nel 2019 poiché le aziende hanno cercato di contrastare l'incertezza economica riducendo i costi e investendo in soluzioni digitali, secondo l'ultimo report dello stato dell’arte del settore svolto da Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), società di consulenza e ricerca tecnologica leader a livello mondiale.

L' Indice ISG™ EMEA che misura i contratti di outsourcing commerciale con un valore di contratto annuale (ACV) pari o superiore a 5 milioni di Euro, mostra che l'ACV del mercato combinato (compresi sia i servizi as-a-service che quelli gestiti) in EMEA ha raggiunto 17,1 miliardi di Euro nel 2019, alimentato da una seconda metà dell’anno particolarmente forte. Il valore di contratto annuale per servizi gestiti, pari a 10,7 miliardi di Euro, è aumentato dell'8% rispetto all'anno precedente, mentre i valori as-a-service hanno fissato un nuovo massimo di 6,4 miliardi di euro, con un incremento del 13 per cento. Nel 2019, As-a-service ha rappresentato il 37 percento del mercato EMEA.

La crescita dei servizi gestiti è stata trainata da un rimbalzo dell'ACV di outsourcing dei processi di business (BPO), che è aumentato del 61% rispetto a una performance molto più bassa nel 2018. L'aumento dei contratti e la forza nella gestione delle strutture e nei servizi dei contact center hanno favorito l'attività. Al contrario, l'ACV nell’ITO (Information Technology Outsourcing) è sceso del 3% a causa della diminuzione della domanda di contratti infrastrutturali.

L'ACV sia in Software as-a-Service (SaaS) che in Infrastructure as-a-Service (IaaS) ha raggiunto livelli record nel 2019. Il mercato SaaS è cresciuto del 13 percento con un'ampia adozione di soluzioni SaaS in tutta la regione, mentre il mercato IaaS è cresciuto del 12 percento.

"I venti contrari macroeconomici che soffiano in tutta Europa hanno provocato un'accelerazione, piuttosto che un rallentamento, del ritmo del cambiamento digitale nella regione", ha dichiarato Steve Hall, presidente di ISG. "Il digitale è diventato per le aziende la posizione predefinita nel mondo di oggi, trainato dalla tecnologia. Le aziende stanno valutando le loro opzioni di risparmio sui costi e reinvestendo quei guadagni nelle tecnologie che consentiranno loro di trasformare la loro esperienza cliente e di competere con chi sta emergendo come perturbatore del mercato.

Analisi del mercato per l'intero anno 2019

Regno Unito e Irlanda

L'ACV del mercato combinato nel Regno Unito e in Irlanda è aumentato del 13% nel 2019, raggiungendo 5,5 miliardi di Euro, il suo anno migliore dal 2012. Nonostante la continua incertezza sulla Brexit, i clienti stanno prendendo in considerazione maggiori investimenti IT, concentrandosi sulla trasformazione digitale e sull'uso della tecnologia per favorire la produttività e migliorare l'esperienza del cliente.

Rispetto al 2018, l'ACV dei servizi gestiti è aumentato del 15%, a 3,3 miliardi di Euro. I valori ITO sono scesi del 4 percento in quanto i guadagni nei premi infrastrutturali non sono stati sufficienti a compensare la debolezza nelle transazioni di sviluppo e manutenzione delle applicazioni (ADM). L'ACV BPO è cresciuto in modo marcato, oltre il 50%, grazie alla forza nella gestione delle strutture e al BPO specifico del settore.

L'ACV as-a-service ha superato i 2 miliardi di Euro per il secondo anno consecutivo e ora rappresenta il 40 percento del mercato combinato nel Regno Unito e in Irlanda. Sia SaaS che IaaS hanno raggiunto nuovi massimi. SaaS è aumentato dell'8% e IaaS del 10% rispetto ai totali del 2018.

DACH

Un ACV di mercato combinato di 4,7 miliardi di Euro nel DACH è sceso dell'1% nel 2019 a causa del disagio economico, in particolare nei settori manifatturiero ed energetico. Nonostante il leggero calo di ACV, nel 2019 DACH registra la seconda migliore performance di sempre, in quanto i clienti allineano le strategie dei servizi gestiti e gli investimenti digitali.

Il DACH ha registrato la più alta crescita del valore del contratto as-a-service di tutti i principali mercati europei, in crescita del 22% nel 2019, a 1,8 miliardi di Euro. As-a-service ora comprende il 38 percento del mercato combinato. Con aumenti del 22 percento sia in SaaS che in IaaS, i clienti continuano a spostarsi verso ambienti ibridi e multi-cloud.

L'ACV dei servizi gestiti nel DACH è sceso dell'11 percento, a 2,9 miliardi di euro, poiché il numero di aggiudicazioni è sceso al livello più basso dal 2015. L' ACV ITO è sceso del 25 percento a causa degli scarsi risultati in ADM e infrastruttura. L'ACV BPO di 668 milioni di Euro è stato significativamente migliore rispetto agli anni precedenti, favorito da un aumento delle transazioni multifunzione e della gestione delle strutture.

Paesi Nordici

L'ACV del mercato combinato nei Paesi nordici ha segnato un record nel 2019, aumentando del 15% su base annua per raggiungere 2,1 miliardi di Euro. La crescita è stata supportata da incrementi sia dei servizi gestiti che dei valori as-a-service.

L'ACV dei servizi gestiti è aumentato del 17%, raggiungendo 1,4 miliardi di Euro, trainato da solide transazioni ADM e nell'infrastruttura. Il BPO, pur essendo un mercato più piccolo, è cresciuto del 20 percento grazie alla forza nella maggior parte delle aree funzionali.

L'ACV as-a-service, in crescita del 12 percento, ha raggiunto il massimo storico di 735 milioni di Euro e ora rappresenta il 35 percento dell'ACV nel mercato combinato dei paesi nordici, rispetto al 21 percento di appena tre anni fa.

Francia

L'ACV del mercato combinato in Francia ha raggiunto 1,3 miliardi d Euro, con un incremento del 15% rispetto al 2018 e il suo miglior risultato negli ultimi cinque anni. La crescita è stata alimentata da aumenti sia dei servizi gestiti che dell'ACV as-a-service.

I servizi gestiti ACV hanno raggiunto il punto più alto in cinque anni, con un aumento del 23%, a 920 milioni di Euro. La solida attività contrattuale ha portato a un numero record di premi, in crescita del 38 percento dal 2018. L'ITO è aumentato del 34 percento per il periodo, trainato dall'infrastruttura cresciuta a sua volta del 47 percento, e dalle applicazioni, che sono salite del 25 percento. Il mercato BPO, più piccolo, è diminuito del 20% a causa della debolezza nella gestione delle strutture e nell'outsourcing in R&S.

L'ACV as-a-service in Francia ha raggiunto i 406 milioni di Euro, leggermente più positivo rispetto ai dati del 2018 e rappresenta il 31 percento dell'ACV del mercato combinato. Il SaaS è aumentato del 6 percento, mentre lo IaaS è scivolato dell'1 percento.

Ripartizione del Settore

Nonostante i fallimenti legati ai viaggi in Europa, il settore dei viaggi e dei trasporti ha registrato nel 2019 una crescita del 12% nel valore del contratto di servizi gestiti. Le aziende di viaggi stanno razionalizzando i loro servizi e si concentrano sulla riduzione dei costi. I contratti as-a-service sono aumentati del 15% poiché le tecnologie digitali rendono più dinamica la collaborazione tra più partecipanti del settore e spingono le aziende ad adottare una mentalità focalizzata sul cliente.

La crescita manifatturiera si è elevata nel Regno Unito e in Irlanda, con un aumento del 72%, ma è diminuita nel DACH e in Francia, rispettivamente del 16% e del 12%. In EMEA, i contatti as-a-service sono cresciuti del 10% nel 2019, poiché le aziende sfruttano la nuova tecnologia e la digitalizzazione nella produzione smart, nell'Internet of Things e nelle piattaforme mobili e digitali.

L'ACV del mercato combinato dei servizi finanziari è aumentato del 14% nel 2019, poiché le banche cercano di trasformare l'esperienza dei clienti e digitalizzare i servizi. La crescita è stata registrata in tutti i principali mercati europei, tranne nel DACH, dove i valori sono scesi del 19%.

Informazioni sull'Indice ISG™

L'indice ISG™ è riconosciuto come fonte autorevole dell'intelligence di mercato nel settore della tecnologia globale e dei servizi alle imprese. Per 69 trimestri consecutivi ha dettagliato i dati e le tendenze più recenti del settore per analisti finanziari, acquirenti aziendali, fornitori di software e servizi, studi legali, università e media. Nel 2016 l'indice ISG è stato ampliato per includere la copertura del mercato as-a-service in rapida crescita, misurando l'impatto significativo che i servizi basati su cloud stanno esercitando sulla trasformazione del business digitale. ISG fornisce inoltre un'analisi continua dell'automazione e di altre tecnologie digitali nelle presentazioni trimestrali dell'indice ISG.

L'indice ISG EMEA 2019 è stato presentato oggi durante una teleconferenza e un webcast. Per ascoltare una riproduzione audio della chiamata e vedere le diapositive della presentazione, visitare questa pagina web .

