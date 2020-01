Gecombineerde markt ACV in EMEA komt uit boven de € 17 miljard, met een stijging van 10%

Recordbrekende ACV van as-a-service van € 6,4 miljard, met een stijging van 13%

Toename BPO zorgt voor groei in de managed services-markt

LONDEN, Jan. 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- De waarde van uitbestedingscontracten in de EMEA-regio steeg in 2019 met 10 procent, omdat bedrijven economische onzekerheid probeerden tegen te gaan door kosten te verlagen en te investeren in digitale oplossingen, volgens het nieuwste rapport van de Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), een toonaangevend wereldwijd technologisch onderzoeks- en adviesbureau.

De EMEA ISG Index™, die commerciële uitbestedingscontracten met een jaarlijkse contractwaarde van € 5 miljoen of meer meet, toont aan dat de AVC van de gecombineerde markt (inclusief as-a-service en managed services) in 2019 € 17,1 miljard bereikte in EMEA, gestimuleerd door een opvallend sterk tweede halfjaar. De ACV van managed services bedroeg € 10,7 miljard en steeg met 8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de ACV van as-a-service een nieuw hoogtepunt van € 6,4 miljard bereikte, een stijging van 13 procent. As-a-service was in 2019 goed voor 37 procent van de EMEA-markt.

De groei van managed services werd gestimuleerd door een terugval in de Business Process Outsourcing (BPO), die met 61 procent is gestegen vergeleken met een minder goede prestatie in 2018. De grote contracten en de kracht van het facilitaire management en de diensten van het contactcenter hebben de economische activiteit gestimuleerd. Daarentegen daalde de ACV van Information Technology Outsourcing (ITO) met 3 procent, omdat de vraag naar infrastructuurdeals afnam.

De ACV's in zowel Software-as-a-Service (SaaS) als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) hebben in 2019 recordniveaus bereikt. De SaaS-markt steeg met 13 procent door de brede acceptatie van SaaS-oplossingen in de regio, terwijl de IaaS-markt met 12 procent groeide.

"De macro-economische tegenwind die door Europa waait, heeft geresulteerd in een versnelling in plaats van een vertraging van het tempo van de digitale verandering in de regio", aldus Steve Hall, president van ISG. "Digitaal is de nieuwe standaard geworden voor ondernemingen in de hedendaagse technologie-gestuurde wereld. Bedrijven onderzoeken mogelijkheden voor kostenbesparingen en investeren opnieuw in technologieën waarmee ze hun klantervaring kunnen transformeren en kunnen concurreren met de pioniers.”

Marktinzichten over het gehele jaar 2019

Verenigd Koninkrijk en Ierland

De AVC van de gecombineerde markt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland steeg in 2019 met 13 procent tot € 5,5 miljard, het beste jaar sinds 2012. Ondanks de voortdurende onzekerheid over Brexit, overwegen klanten grotere IT-investeringen en richten ze zich op digitale transformatie en het gebruik van technologie om de productiviteit te verhogen en de klantervaring te verbeteren.

De AVC van managed services steeg met 15 procent naar € 3,3 miljard, ten opzichte van 2018. ITO-waarden zijn met 4 procent gedaald, omdat de winst in infrastructuurdeals niet voldoende was om de zwakke punten in de transacties voor applicatieontwikkeling en -onderhoud (ADM) te compenseren. De ACV van BPO klom duidelijk meer dan 50 procent omhoog, te danken aan de kracht van het facilitaire management en de industrie-specifieke BPO.

De ACV van As-a-service bedroeg voor het tweede jaar op rij meer dan € 2 miljard en is nu goed voor 40 procent van de gecombineerde markt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Zowel SaaS als IaaS heeft nieuwe hoogten bereikt. SaaS steeg 8 procent en IaaS met 10 procent ten opzichte van de totalen in 2018.

DACH

De ACV van de gecombineerde markt van € 4,7 miljard in DACH was met 1 procent gedaald in 2019 als gevolg van economische onrust, met name in de productie- en energiesector. Ondanks de lichte daling van de ACV, was 2019 DACH's op één na beste jaar ooit omdat klanten hun managed services-strategieën en digitale investeringen op elkaar afstemmen.

DACH zag de hoogste groei in de waarde van as-a-service-contracten van alle grote Europese markten, met 22 procent in 2019, tot € 1,8 miljard. As-a-service behelst nu 38 procent van de gecombineerde markt. Met een stijging van 22 procent in zowel SaaS als IaaS, blijven klanten overstappen op hybride en multi-cloud omgevingen.

De ACV van managed services in DACH daalde met 11 procent naar € 2,9 miljard, omdat het aantal contracten sinds 2015 tot op het laagste niveau daalde. De ACV van ITO kelderde 25 procent door slechte resultaten in ADM en infrastructuur. De ACV van BPO van € 668 miljoen lag aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren, versterkt door een toename van multifunctionele transacties en facilitair management.

Scandinavië

De ACV van de gecombineerde markt in Scandinavië heeft in 2019 een record gevestigd, met een jaarlijkse stijging van 15 procent naar € 2,1 miljard. De groei werd ondersteund door winst van waarden in zowel managed services als as-a-service.

De ACV van managed services steeg met 17 procent tot € 1,4 miljard, met een sterke groei van ADM-transacties en -infrastructuur. Hoewel dit een kleinere markt is, groeide BPO 20 procent door draagkracht in de meeste functionele gebieden.

De ACV van As-a-service steeg 12 percent en bereikte een recordhoogte van € 735 miljoen, en is nu goed voor 35 procent van de ACV in de gecombineerde markt van Scandinavië, met een stijging van 21 procent ten opzichte van slechts drie jaar geleden.

Frankrijk

De ACV van de gecombineerde markt in Frankrijk bereikte € 1,3 miljard, een stijging van 15 procent ten opzichte van 2018 en het beste resultaat in de afgelopen vijf jaar. De groei werd gestimuleerd door de toename van zowel managed services als as-a-service ACV.

De ACV van managed services bereikte het hoogste punt in vijf jaar, met een stijging van 23 procent, tot € 920 miljoen. Robuuste contractactiviteiten leidden tot een recordaantal deals, een stijging van 38 procent ten opzichte van 2018. ITO steeg in die periode 34 procent, die door infrastructuur die 47 procent steeg werd opgehoogd, en applicaties, die 25 procent groeide. De kleinere BPO-markt daalde 20 procent door de zachte markt van facilitair management en R&D-uitbesteding.

De ACV van as-a-service in Frankrijk bereikte € 406 miljoen, iets meer dan de totalen van 2018 en goed voor 31 procent van de AVC van de gecombineerde markt. SaaS steeg met 6%, terwijl IaaS 1% daalde.

Specificatie per sector

Ondanks faillissementen in Europa in de reisbranche, is de contractwaarde voor managed services in de reis- en transportsector in 2019 met 12 procent gestegen. Reisbureaus rationaliseren hun diensten en richten zich op kostenbesparing. De contracten voor as-a-service namen met 15 procent toe, omdat digitale technologieën de samenwerking tussen meerdere deelnemers uit de branche dynamischer maken en bedrijven ertoe aanzetten om een klantgerichte instelling aan te nemen.

De productiegroei nam in het Verenigd Koninkrijk en Ierland met 72 procent sterk toe, maar daalde in DACH en Frankrijk met respectievelijk 16 procent en 12 procent. In 2019 groeide het aantal contacten met as-a-service in EMEA met 10 procent, omdat bedrijven gebruikmaken van nieuwe technologie en digitalisering op het gebied van slimme productie, Internet of Things en mobiele en digitale platforms.

De ACV van de gecombineerde markt van financiële dienstverlening steeg in 2019 met 14 procent omdat banken hun klantervaring willen transformeren en services willen digitaliseren. De groei werd geregistreerd in alle grote Europese markten, behalve DACH, waar de waarden met 19 procent daalden.

