January 31, 2020 01:31 ET

Lundin Petroleum ABs (Lundin Petroleum) investeringsbudget för 2020 avseende utbyggnad, utvärdering, prospektering och återställning av fält uppgår till 1,27 miljarder USD, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2019 års investeringsnivå. Produktionsprognosen för 2020 är mellan 145 och 165 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd). Den långsiktiga produktionsprognosen har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd från 2021, med målsättning att nå över 200 Mboepd.



2020 prognos 2019 resultat Produktion 145 till 165 Mboepd 93,3 Mboepd Verksamhetskostnad 3,4 USD per boe 4,03 USD per boe Utbyggnadsutgifter 895 MUSD 672 MUSD Prospektering- och utvärderingsutgifter 225 MUSD 298 MUSD Återställningsutgifter 50 MUSD 4 MUSD Investeringar i projekt för förnybar energi 100 MUSD -





Långsiktig prognos Uppdaterad prognos Tidigare prognos Produktion 160 – 170 Mboepd (2021 och framåt)







Målsättning att nå >200 Mboepd



>150 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion första fasen (2020)



~170 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion hela fältet (2023)



Verksamhetskostnad 3,2 – 4,2 USD per boe 3,4 – 4,4 USD per boe från 2020 och framåt

Produktionsprognos för 2020

Den genomsnittliga produktionen för 2019 var 93,3 Mboepd, vilket översteg det uppdaterade prognosintervallets medianvärde för 2019 om mellan 90 och 95 Mboepd, och var 10 procent över det ursprungliga prognosintervallets medianvärde om mellan 75 och 95 Mboepd. Lundin Petroleums produktionsprognos för 2020 är mellan 145 och 165 Mboepd, vilket inkluderar produktionsupptrappningen till platåproduktion för Johan Sverdrups första fas under sommaren 2020, och ett planerat, två veckor långt driftstopp för underhållsarbete på Edvard Grieg under det andra kvartalet 2020. Cirka 50 procent av Lundin Petroleums produktion kommer att genereras från Johan Sverdrupfältet, 40 procent från Edvard Griegfältet och återstoden från övriga tillgångar.

Bolagets långsiktiga produktionsprognos från 2021 och framåt har höjts till mellan 160 och 170 Mboepd, med målsättning att nå ytterligare potential om över 200 Mboepd från nuvarande fält. Den uppdaterade, långsiktiga produktionsprognosen inkluderar avyttringen av en 2,6-procentig licensandel i Johan Sverdrup under 2019, vilket kompenseras av en förlängning av platåproduktion på Edvard Grieg.

Utbyggnadsbudget

Utbyggnadsbudgeten för 2020 uppgår till 895 miljoner USD, vilket är en ökning med cirka en tredjedel jämfört med 2019 års nivå. Återkopplingsprojekten till Edvard Grieg, bestående av Solveig och Rolvsnes förlängda borrtest, kommer att se en ökad aktivitet jämfört med föregående år, och borrning kommer att påbörjas för det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg.

Omkring 40 procent av 2020 års budgeterade utbyggnadsutgifter avser Johan Sverdrup, där Lundin Petroleum är partner (licensandel 20%). De återstående utgifterna avseende projektets första fas är främst hänförliga till ytterligare utbyggnadsborrningar. Projektets andra fas går in i ännu ett intensivt år med konstruktionsarbeten inför produktionsstarten som beräknas till det fjärde kvartalet 2022.

Cirka 35 procent av de budgeterade utbyggnadsutgifterna är hänförliga till Solveigprojektet (licensandel 65%) och Rolvsnes förlängda borrtest (licensandel 80%), för vilka Lundin Petroleum är operatör. Båda projekten genomförs tillsammans och kommer att byggas ut med återkopplingar längs havsbotten till Edvard Grieg. Arbetet med konstruktionen offshore kommer att påbörjas under 2020, vilket inkluderar installation av undervattensutrustning och rörledningar. Under året kommer de första utvärderingsborrningarna att påbörjas på Solveig och projektet fortlöper enligt plan för produktionsstart under det första kvartalet 2021.

2020 års program för Edvard Grieg (licensandel 65%) inkluderar genomförandet av den första av tre planerade kompletterande borrningar som beslutades under 2019, och utgifter avseende Utsirahöjdsområdets system för strömförsörjning från land.

De budgeterade utgifterna för Alvheimområdet, där Lundin Petroleum är partner, innefattar genomförandet av två kompletterande borrningar.

Prospekterings- och utvärderingsbudget

Prospekterings- och utvärderingsbudgeten för 2020 uppgår till 225 miljoner USD, och inkluderar tio borrningar, av vilka Lundin Petroleum är operatör för fem, med målsättning att nå 650 MMboe obekräftade nettoresurser.

Fyra prospekteringsborrningar planeras i södra Barents hav. Det kommer att genomföras två borrningar i Loppahöjdsområdet, nära Alta- och Gohtafyndigheterna, med målsättning att nå strukturerna Polmak i PL609 (licensandel 40%), och Bask i PL533B (licensandel 40%). Det kommer även att genomföras en borrning på strukturen Schenzhou i PL722 (licensandel 20%), i närheten av oljefyndigheten Wisting, samt på strukturen Spissa i PL960 (licensandel 20%).

Två borrningar är planerade i Norska havet, varav en utvärderingsborrning på gasfyndigheten Balderbrå som gjordes 2018 i PL894 (licensandel 10%) och uppskattas innehålla mellan 50 och 150 MMboe bruttoresurser, samt en prospekteringsborrning på strukturen Melstein i PL886 (licensandel 60%).

Fyra prospekteringsborrningar är planerade i norska Nordsjön. Två av dessa borrningar är belägna öster om Alvheimområdet, varav en på strukturen Iving i PL820S (licensandel 40%) och en på strukturen Hasselbaink i PL917 (licensandel 20%). En borrning är belägen på strukturen Merckx i PL981 (licensandel 60%) i det större Utsirahöjdsområdet, inom tillräckligt avstånd för en återkoppling till Edvard Grieg, och en på strukturen Dovregubben i PL976 (licensandel 50%) på Selehöjden, sydost om Utsirahöjden.

Återställningsutgifter

Budgeterade återställningsutgifter för 2020 uppgår till 50 miljoner USD och avser återställning av Brynhilds utbyggnadsborrningar, vilket representerar större delen av fältets sammanlagda återställningsutgifter. Återställning av anläggningarna längs havsbotten planeras under 2021.

Investeringar i projekt för förnybar energi

Investeringar i de båda projekten för förnybar energi, Leikanger Kraftverk och Metsälamminkangas vindkraftsprojekt, uppgår till 100 miljoner USD för 2020. Detta utgör cirka 8 procent av bolagets totala investeringsutgifter och tar i beaktande avsikten att avyttra 50 procent av den förvärvade 100-procentiga andelen i Metsälamminkangas-projektet.

Information om kapitalmarknadsdagen 2020

2020 års kapitalmarknadsdag kommer att hållas på Londonbörsen klockan 11.00 CET den 31 januari 2020. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums bolagsledning att presentera resultatet för det fjärde kvartalet, bolagets strategi, 2020 års budget för utbyggnad samt sitt prospekterings- och utvärderingsprogram.

Detaljer för live webbsändning:

Sverige +46 8 56642651

Storbritannien +44 3333000804

USA +1 6319131422

Norge +47 23500243

Pinkod: 58812582

Länk : https://lundinpetroleum.videosync.fi/2020-01-31-q4_cmd





Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på verksamhet i Norge och är noterat på NASDAQ Stockholm (ticker LUPE). Läs mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com





För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin.ch

Sofia Antunes

Investor Relations Officer

Tel: +41 795 23 60 75

sofia.antunes@lundin.ch Robert Eriksson

Head of Media Communications

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-petroleum.se





Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 07.31 CET.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

