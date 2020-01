January 31, 2020 02:30 ET

Foncière INEA annonce que le pacte d’actionnaires conclu en décembre 2006 est réduit à 2,3% du capital

Paris, le 31 janvier 2020

Ce pacte d’actionnaires avait été conclu suite à l’introduction en bourse de Foncière INEA en décembre 2006. Sa finalité était d’asseoir une base actionnariale stable pour la Société, afin de l’accompagner au cours de ses premières années de croissance. Reposant pour l’essentiel sur un droit de préemption, ce pacte regroupait 23,5 % du capital à fin 2019.

Depuis son introduction en bourse, Foncière INEA s’est développée, changeant de taille pour devenir aujourd’hui la foncière cotée leader des bureaux neufs en régions avec un patrimoine de près de 800 M€ et une capitalisation boursière de 369 M€ au 30 juin 2019, grâce au soutien d’un actionnariat diversifié composé d’institutionnels (MACIF, CFF, Immovalor-Allianz), de family offices (Banoka, Fedora SA, Serimnir SA) et des fondateurs.

Cette croissance s’est réalisée de façon progressive et équilibrée, en privilégiant l’intérêt des actionnaires.

Dans ce contexte, les principaux signataires historiques du pacte (MACIF, CFF, GEST et famille Toulouse), pour certains administrateurs de la Société, ont fait part au Président de Foncière INEA de leur décision de se retirer du pacte à compter du 15 janvier 2020, considérant, en accord avec le Conseil d’administration, que celui-ci avait rempli sa mission principale.

Le pacte d’actionnaires ne représente désormais plus que 2,3% du capital de la Société.

Prochain communiqué :

Résultats annuels 2019 (dont chiffre d’affaires) : 25 février 2020

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 30 juin 2019, son patrimoine est constitué de 72 sites immobiliers représentant une surface totale de plus de 350.000 m² et une valeur de 795 M€, offrant un rendement potentiel de 7,1%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout en continuant d’améliorer sa rentabilité.

Plus d’information : www.fonciere-inea.com

Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032

Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP

Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France

Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share





