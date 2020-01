Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2020





Ny ordre i Tyskland





København, 31. januar 2020













Det er lykkedes cBrain at komme ind som leverandør til en af de store myndigheder i den tyske centraladministration, og gennem de sidste 2 år har cBrain vundet et antal udbud hos den pågældende myndighed. Myndigheden har hovedkontor i Berlin og afdelinger i alle tyske delstater.

cBrain leverer fagsystemer til myndigheden, som konfigureres og opsættes baseret på cBrains F2 standardsoftware.

Til trods for at cBrain endnu kun har leveret løsninger til nogle af de mindre afdelinger, blev myndigheden i 2019 en af de største enkeltstående kunder hos cBrain, målt i omsætning.

Myndigheden repræsenterer derfor et stort potentiale for cBrain, hvis cBrain formår at sælge yderligere løsninger til brug for myndighedens mange andre afdelinger og forskellige fagsystemer.

Det er derfor glædeligt, at cBrain nu kan annoncere en ny ordre hos kunden. Det underbygger, at cBrain har mulighed for at udnytte dette potentiale.

Som følge af den positive udvikling i Tyskland har cBrain gennem 2019 udbygget sit kontor i Berlin, hvor der nu arbejder ca. 10 medarbejdere med at levere F2-baserede løsninger til myndigheden. Den seneste ordre giver anledning til en yderligere udbygning af kontoret.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO