Aalborg Boldspilklub A/S

January 31, 2020 03:59 ET

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2020/05

Aalborg 31. januar 2020

For en uge siden indgik AaB og FC København en transfer pr. 1. juli 2020 af angrebstalentet Mikkel Kaufmann – en transfer der er AaB’s tredjestørste nogensinde og angiveligt den næststørste handel to danske klubber imellem.

Nu har parterne forhandlet sig frem til, at 19-årige Mikkel Kaufmann skifter til FC København med det samme.



Mikkel Kaufmann kom ved overgangen fra U/13- til U/14-spiller til AaB fra partnerklubben Hjørring I.F.



AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum udtaler:

- Det var ønske fra FCK, at overgangen skete allerede nu, og i den forbindelse er vi blevet enige om en aftale, der kompenserer os på fair vis.



Mikkel Kaufmann opnåede 28 officielle kampe og otte scoringer for AaB.



AaB fastholder forventningerne om et resultat i 2020 i niveauet minus 8-13 mio. kr.

Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Der er i resultatforventningen ikke indeholdt yderligere transferindtægter.

Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901