PARIS, 31 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minette Batters, la présidente de la National Farmers’ Union (NFU) européenne, sera la principale intervenante lors du Women in Agribusiness Summit (WIA) Europe, qui aura lieu à Paris les 9 et 10 mars aux Salons Hoche.



Mme Batters, qu'on appelle l'agricultrice la plus puissante du Royaume-Uni, présentera « How Farming Can Help Mitigate Climate Change » (Comment l'agriculture peut contribuer à réduire le changement climatique) lors de cette prestigieuse conférence d'un jour et demi, le parfait complément de la Journée internationale des femmes le 8 mars. En tant que première présidente femme des 112 ans d'histoire de la National Farmers’ Union, Mme Batters fournira sa perspective et ses idées uniques sur ce sujet contemporain.

« L'agriculture et l'alimentation sont souvent diffamées, étant traitées comme un problème de l'ère moderne. On les reconnaît rarement pour leur adaptabilité et leurs réussites phénoménales », a déclaré Mme Batters en décrivant son sujet de discussion. « Depuis bien trop longtemps, l'agriculture se situe à la mauvaise extrémité du débat climatique, étant rarement reconnue pour son rôle dans le cycle du carbone. Elle est encore plus rarement reconnue pour son potentiel énorme d'offre de diverses solutions permettant la réduction des émissions de carbone anthropogénique. » Mme Batters mettra en lumière la vision de la NFU pour l'agriculture britannique, consistant en une contribution zéro-absolu au changement climatique d'ici à 2040. Elle décrira aussi l'action de l'industrie et la nécessité absolue que le gouvernement aligne les politiques agricoles et commerciales.

Les autres intervenantes qui seront présentes sur la scène du Women in Agribusiness Summit Europe comprennent :

Laura Cieraad - directrice mondiale du marketing numérique chez Syngenta

Jolanda Van Haarlem - directrice du groupe en nutrition animale chez Cargill

Renee Marais - directrice générale de Rabobank

Christine Tacon - arbitre en matière d'épicerie au Royaume-Uni

Silvia Cifre Wibrow, responsable pays chez BASF

L'événement européen est façonné à l'image du très populaire Women in Agribusiness Summit organisé par HighQuest Group , basé aux États-Unis. Celui-ci a eu lieu pour la première fois en 2012 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. L'événement annuel rassemble régulièrement plus de 800 participants de près de 45 États des États-Unis et 10 pays. Le Women in Agribusiness Summit Europe a fait ses débuts à Barcelone, en Espagne, en février 2015. Ce fut un rassemblement intime salué pour avoir été un événement agricole axé sur les solutions et à vocation unique pour les femmes, tout en évoquant les tendances actuelles du marché.

Les parrains actuels de l'événement européen de 2020 incluent : Cargill, Corteva Agriscience, ING, Syngenta et DeLacy Executive Recruitment. Les partenaires de l'événement sont agriDées, iGrow, International Milling & Grain Directory, Milling & Grain, Nebraska Grain and Feed Association et World Grain.

Pour en savoir plus sur le Women in Agribusiness Summit Europe, rendez-vous sur womeninageurope.com , ou suivez-nous via @ Womeninagri , sur Facebook et sur LinkedIn . Inscrivez-vous à l'événement et bénéficiez de 10% de réduction en utilisant le code promotionnel : PARIS20.

Women in Agribusiness est une entité commerciale de HighQuest Group , une entreprise mondiale de conseil, d’événementiel et de médias dans l'industrie agroalimentaire, située au nord de Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ses initiatives comprennent l'adhésion à la WIA , le prix d'excellence WIA Demeter , des bourses d'études , des rencontres WIA et le magazine WIA trimestriel . womeninag.com

CONTACT :



Michelle Pelletier Marshall

Haute responsable des relations publiques/médias

10 South Main Street, Suite 209

Topsfield, Mass. 01983 USA

mmarshall@highquestgroup.com

+1.978.790.0565

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8149bc1-acdd-47cd-965c-2d1b7d20946c