L’avion est vendu au Fargo Jet Center, des États-Unis, qui convertira l’intérieur spacieux en une suite d’évacuation médicale de pointe

Le plus récent Learjet de Bombardier, le biréacteur Learjet 75 Liberty , procure une vitesse et une autonomie de premier ordre et le vol le plus en douceur, le tout lié à une proposition de valeur exceptionnelle

Les avions Learjet ont une fière tradition de service en configuration d’évacuation médicale, avec de l’espace pour jusqu’à trois civières et la conformité à des normes de sécurité plus rigoureuses que les autres avions à réaction légers

La société Spectrum Aeromed des États-Unis fournira l’équipement médical de bord

MONTRÉAL, 31 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer la vente de deux avions Learjet 75 Liberty à la société Fargo Jet Center (FJC), du Dakota du Nord. Les avions seront convertis en configuration spécialisée d’évacuation médicale et livrés au fournisseur de services d’avions-ambulances Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), de Varsovie, en Pologne.

Après un important appel d’offres international, LPR a sélectionné l’avion Learjet 75 Liberty, avec l’intérieur d’évacuation médicale proposé par FJC, pour répondre à l’expansion de ses activités.

Bombardier mettra en service son plus récent avion Learjet, le Learjet 75 Liberty, cette année. Ce biréacteur léger spacieux et puissant est doté d’un poste de pilotage de dernière génération et affiche des coûts d’exploitation optimisés, avec un rayon d’action suffisant pour atteindre toute destination européenne sans escale au départ de Varsovie.*

« L’avion Learjet 75 Liberty, avec son espace, sa vitesse et son autonomie de premier ordre, est un excellent choix pour les missions d’évacuation médicale », a indiqué Stéphane Leroy, vice-président des Ventes de Bombardier Avions spécialisés. « Les avions Learjet sont de longue date une plateforme de confiance pour tous les types de missions spéciales, et l’avion Learjet 75 Liberty donne aux exploitants encore plus de raisons de choisir le meilleur biréacteur léger du monde. »

L’avion Learjet 75 Liberty satisfait à des normes de sécurité plus sévères que la plupart des avions à réaction légers, respectant les mêmes exigences rigoureuses de certification que les avions commerciaux, assurant une tranquillité d’esprit ultime pendant les missions d’urgence médicale.

Fargo Jet Center a une grande expérience dans la conversion d’intérieurs d’avion pour utilisation d’évacuation médicale. FJC devrait prendre livraison de l’avion Learjet 75 Liberty de Bombardier à la fin de 2020, et livrera ensuite l’avion converti en avion-ambulance à LPR en Pologne en 2021. Spectrum Aeromed, également basée à Fargo, a été sélectionnée comme fournisseur d’équipement médical aéroporté pour ce projet. L’équipe de Spectrum Aeromed contribuera à un intérieur d’avion-ambulance dédié de pointe, très personnalisé pour les deux avions Learjet 75 Liberty.

« C’est un plaisir de travailler avec Bombardier, LPR et Spectrum Aeromed pour développer l’un des avions-ambulances légers les plus performants dans le monde aujourd’hui », a indiqué Patrick Sweeney, président et chef de la direction de Fargo Jet Center. « Notre équipe apporte un ensemble unique de compétences dans ce projet, grâce à son riche passé de modification d’avions pour des missions spéciales. De la conception initiale au design, à la fabrication et à l’installation, nos experts transformeront l’intérieur du Learjet 75 Liberty selon les spécifications de LPR. »

En activité depuis 2000, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe assure des services d’avion-ambulance 24 heures sur 24, sept jours sur sept, dans toute la Pologne au moyen d’une flotte de 27 hélicoptères et deux avions turbopropulsés. L’ajout de la plateforme Learjet marquera l’expansion des activités LPR aux avions à réaction.

« L’acquisition du nouvel avion Learjet 75 Liberty s’inscrit parfaitement dans nos plans stratégiques de croissance en Pologne et assurera la combinaison nécessaire de vitesse et de rayon d’action pour stimuler l’expansion de nos capacités opérationnelles et la disponibilité de transport par avion-ambulance aux opérations internationales », a déclaré Wojciech Wozniczka, directeur de la gestion des projets clés de LPR.

Avec un plancher plat et la cabine la plus longue de sa catégorie, l’avion Learjet 75 Liberty est idéal pour la conversion en avion-ambulance. Il a l’espace pour accueillir jusqu’à trois civières et du matériel médical de pointe, ainsi que des places pour le personnel médical. L’avion Learjet 75 Liberty assure également le vol le plus en douceur chez les avions légers, ce qui, dans les missions d’urgence médicale, ajoute au confort des patients soignés.

L’avion Learjet 75 Liberty offre des performances supérieures liées à une proposition de valeur exceptionnelle, et aux mêmes coûts d’exploitation que les avions concurrents qui offrent moins. L’avion Learjet 75 Liberty est l’avion le plus rapide du segment des avions légers qui présente un plus grand rayon d’action que ses concurrents. Avec son autonomie de 2 080 milles marins, au départ de Varsovie, cet avion peut relier toute l’Europe, y compris l’Islande, et au-delà jusqu’en Afrique du Nord, en Russie et au Moyen-Orient.

En configuration civile, l’avion Learjet 75 Liberty est doté de six fauteuils, ce qui procure aux passagers de l’avion léger une liberté de mouvement sans précédent. Une porte coulissante standard assure un vol en toute tranquillité, tandis que des tables latérales rétractables et des ottomanes escamotables assurent productivité et confort.

À propos de Fargo Jet Center et des sociétés associées

Fargo Jet Center (FJC), dont le siège social se trouve à Fargo (Dakota du Nord – KFAR), filiale de Premier Jet Center (PJC), de Minneapolis (Minnesota – KFCM), et sa division de ventes d’avions Exclusive Aircraft Sales sont des chefs de file reconnus dans les services à l’aviation et comptent parmi les meilleurs du monde. Avec une équipe de plus de 200 membres dans toute l’entreprise, Fargo Jet Center a assuré plus d’une centaine de projets de finition d’avion pour missions spéciales depuis 25 ans. Pour en savoir plus, visitez le site www.fargojet.com .

À propos de Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) est la seule société de transport et de sauvetage en Pologne à offrir des services médicaux d’urgence par hélicoptère, avec une flotte de 27 hélicoptères et de deux avions turbopropulsés, sur plus de 20 sites en Pologne pour couvrir la population de 37 millions d’habitants de ce pays. En 2019, LPR a effectué plus de 16 000 missions de sauvetage médical et transporté près de 10 000 patients, ses activités connaissant une croissance de quelque 10 pour cent d’une année sur l’autre. La base d’aéronefs à voilure fixe de LPR et ses quatre bases d’hélicoptère sont en activité 24 heures sur 24, sept jours sur sept, toute l’année durant. Pour en savoir plus, visitez les sites www.lpr.com.pl et https://www.facebook.com/latamybyratowac/.

À propos de Spectrum Aeromed

Spectrum Aeromed est un chef de file mondial dans la conception et la fabrication de matériel médical aéroporté personnalisé et d’équipement d’avion-ambulance pour les hélicoptères et les avions. L’équipement médical aéroporté fabriqué sur mesure de Spectrum Aeromed est utilisé par tous les segments de l’industrie de l’aviation, dont les services nolisés, les exploitants privés et de personnalités, les familles royales, les services médicaux d’urgence et les opérations de recherche et sauvetage, les hôpitaux et les entreprises, ainsi que les organismes militaires et gouvernementaux des États-Unis et du monde entier. La société est qualifiée pour la production de solutions spécialisées de réanimation et de maintien en vie pour des applications aériennes, terrestres et maritimes. Spectrum Aeromed détient plus de 90 certificats supplémentaires de type couvrant plus de 450 modèles d’avions. Spectrum Aeromed a son siège social à Fargo (Dakota du Nord), avec une usine de 17 000 pieds carrés (160 m²). Pour en savoir plus, visiter le site www.spectrum-aeromed.com.

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux éditeurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Learjet et Learjet 75 Liberty sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

*Les performances sont fondées sur les hypothèses suivantes : température ISA+15°C au décollage, 4 passagers, 2 membres d’équipage, vitesse de croisière optimale, 3 % de tolérance de voie aérienne, conditions ISA en route, vents annuels Boeing 85 %, réserves de carburant NBAA IFR (100 milles marins), configuration standard BOW.

Information :

Louise Solomita

Bombardier Aviation

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

+ 1 514-855-5001, poste 25148