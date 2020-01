RESULTS OF THE 1st HALF OF 2019 OF TRANSACTIONS EFFECTED

BY THE LIQUIDITY CONTRACT WITH THE CIC





1st Half of 2019 Purchases Sales Date Number of transactions Number of shares Capital in € Number of transactions Number of shares Capital in € TOTAL 845 372 787 885 630,48 766 365 807 853 154,18 02/01/2019 13 6001 20 133,42 19 6001 19 997,06 03/01/2019 4 1101 3 908,40 13 6001 21 265,90 04/01/2019 2 1001 3 583,68 7 2001 7 303,68 07/01/2019 1 1 3,76 8 3001 11 293,76 08/01/2019 8 2001 7 393,80 1 1 3,80 09/01/2019 5 763 2 796,40 4 1001 3 718,67 10/01/2019 1 1 3,76 1 1 3,76 11/01/2019 9 4739 16 941,02 2 740 2 678,93 14/01/2019 4 1001 3 483,58 1 1 3,58 15/01/2019 1 1 3,51 1 1 3,51 16/01/2019 4 1001 3 491,07 1 1 3,57 17/01/2019 1 1 3,52 4 988 3 497,24 18/01/2019 1 1 3,56 8 1367 4 878,38 21/01/2019 3 801 2 819,59 6 801 2 871,54 22/01/2019 6 3401 11 827,55 4 1281 4 430,34 23/01/2019 2 801 2 727,48 2 2 6,95 24/01/2019 2 202 683,78 1 1 3,40 25/01/2019 1 1 3,42 4 801 2 743,42 28/01/2019 3 1601 5 531,50 5 1601 5 583,27 29/01/2019 4 1801 6 097,41 4 1801 6 190,87 30/01/2019 1 1 3,47 1 1 3,47 31/01/2019 3 1001 3 411,45 5 1301 4 499,45 01/02/2019 7 3101 10 360,33 4 535 1 806,46 04/02/2019 1 1 3,34 1 1 3,34 05/02/2019 4 1601 5 267,31 1 1 3,31 06/02/2019 3 1801 5 837,26 6 2601 8 487,26 07/02/2019 2 201 669,36 6 2148 7 405,54 08/02/2019 2 801 2 763,53 5 1420 4 994,02 11/02/2019 8 1927 6 633,04 1 1 3,53 12/02/2019 7 3201 10 659,37 11 1327 4 408,41 13/02/2019 6 652 2 165,12 2 2 6,70 Purchases Sales Date Number of transactions Number of shares Capital in € Number of transactions Number of shares Capital in € 14/02/2019 2 650 2 138,54 6 532 1 754,38 15/02/2019 3 796 2 594,99 5 2369 7 853,73 18/02/2019 2 6 19,60 4 101 337,45 19/02/2019 8 3551 11 898,28 8 4029 13 617,46 20/02/2019 5 1501 4 928,34 1 1 3,34 21/02/2019 7 1789 5 740,17 1 1 3,27 22/02/2019 12 5363 16 419,60 1 1 3,25 25/02/2019 4 3001 9 137,04 8 4073 12 622,10 26/02/2019 10 3876 11 613,05 5 1399 4 208,85 27/02/2019 9 4553 13 199,66 8 2835 8 119,79 28/02/2019 4 951 2 857,78 11 5219 15 885,76 01/03/2019 3 801 2 370,97 13 5448 16 616,49 04/03/2019 7 2651 8 227,88 16 6125 19 384,53 05/03/2019 7 3601 11 104,16 2 144 456,47 06/03/2019 4 6300 18 883,00 11 6300 18 971,95 07/03/2019 5 3601 10 699,00 2 501 1 465,50 08/03/2019 16 3461 9 972,15 1 1 2,93 11/03/2019 1 1 2,85 1 1 2,85 12/03/2019 3 25 71,16 2 801 2 278,88 13/03/2019 1 1 2,81 3 1001 2 862,81 14/03/2019 15 4599 12 849,82 7 3166 8 744,44 15/03/2019 2 751 2 050,29 2 871 2 438,79 18/03/2019 22 12118 30 797,50 8 2915 7 368,31 19/03/2019 13 5188 12 500,30 7 3388 8 052,68 20/03/2019 5 2094 4 843,22 15 9080 21 927,16 21/03/2019 8 2438 6 024,68 9 4688 11 979,34 22/03/2019 9 3104 7 519,93 6 1184 2 872,84 25/03/2019 5 654 1 573,70 9 2774 6 844,77 26/03/2019 10 2691 6 540,35 5 2691 6 592,65 27/03/2019 12 3716 8 926,20 2 57 138,25 28/03/2019 14 9476 22 601,86 12 4860 11 998,95 29/03/2019 15 8358 19 558,99 2 301 716,41 01/04/2019 1 1 2,34 1 1 2,34 02/04/2019 5 1664 3 900,53 7 2131 5 074,49 03/04/2019 14 12012 27 770,80 1 1 2,44 04/04/2019 1 1 2,35 11 4784 11 328,45 05/04/2019 4 4213 9 785,23 1 1 2,33 08/04/2019 4 1501 3 504,85 9 4474 10 536,40 09/04/2019 12 6215 14 318,80 2 215 499,87 Purchases Sales Date Number of transactions Number of shares Capital in € Number of transactions Number of shares Capital in € 10/04/2019 6 3623 8 249,84 6 3001 6 877,09 11/04/2019 7 3380 7 698,18 4 1002 2 314,62 12/04/2019 5 911 2 078,55 2 191 437,39 15/04/2019 8 4549 10 252,04 3 501 1 141,19 16/04/2019 12 7818 17 451,20 7 3318 7 435,08 17/04/2019 15 12739 27 679,68 18 5932 12 759,68 18/04/2019 1 1 2,18 5 5501 11 937,18 23/04/2019 12 8819 18 624,16 6 10065 21 312,27 24/04/2019 17 3601 7 516,54 9 3976 8 313,38 25/04/2019 8 2205 4 555,35 4 1732 3 608,21 26/04/2019 1 1 2,12 13 3982 8 456,64 29/04/2019 2 3000 6 240,00 6 4129 8 818,05 30/04/2019 1 1 2,13 9 8061 17 093,22 02/05/2019 2 501 1 047,13 17 12438 27 551,16 03/05/2019 4 501 1 134,78 2 199 447,78 06/05/2019 6 4001 8 752,21 1 1 2,21 07/05/2019 9 3561 7 674,42 5 2936 6 421,67 08/05/2019 12 9941 21 006,23 6 4022 8 594,71 09/05/2019 17 10801 22 733,12 5 2154 4 499,31 10/05/2019 1 1 2,10 1 1 2,10 13/05/2019 33 23814 47 841,66 2 1001 1 962,10 14/05/2019 11 7666 15 009,50 15 9633 18 521,80 15/05/2019 6 1001 1 911,53 16 4481 8 737,26 16/05/2019 5 1129 2 222,23 8 3343 6 581,15 17/05/2019 5 597 1 174,66 9 23305 46 925,50 20/05/2019 1 1 2,02 10 5001 10 102,02 21/05/2019 20 6062 11 969,17 3 501 1 012,00 22/05/2019 17 4178 8 169,95 2 561 1 110,77 23/05/2019 13 7380 13 500,02 6 3228 5 933,99 24/05/2019 1 1 1,81 12 4355 8 032,33 27/05/2019 3 501 916,83 2 501 927,83 28/05/2019 28 10045 17 865,61 9 6345 11 343,22 29/05/2019 1 1 1,81 10 7677 14 019,63 30/05/2019 11 9584 17 246,22 8 2370 4 263,12 31/05/2019 12 3811 6 804,06 6 1268 2 265,22 03/06/2019 10 1820 3 239,97 5 520 934,49 04/06/2019 4 1001 1 781,77 2 989 1 782,15 05/06/2019 4 1501 3 146,91 26 21122 41 989,75 06/06/2019 4 2001 3 749,96 5 1692 3 282,02 Purchases Sales Date Number of transactions Number of shares Capital in € Number of transactions Number of shares Capital in € 07/06/2019 7 6202 11 754,47 8 2372 4 499,44 10/06/2019 1 1 1,92 8 3160 6 084,78 11/06/2019 17 8501 16 272,19 4 6904 13 331,30 12/06/2019 3 1200 2 280,00 13/06/2019 1 1 1,90 5 1410 2 676,91 14/06/2019 13 10182 18 852,20 8 8782 16 253,81 17/06/2019 8 2983 5 467,78 5 470 872,48 18/06/2019 3 1043 1 902,46 3 1868 3 462,78 19/06/2019 17 6237 11 461,64 8 3758 6 978,53 20/06/2019 7 1301 2 396,44 5 2167 4 027,25 21/06/2019 2 201 379,90 16 14961 28 645,63 24/06/2019 6 1501 2 779,86 3 1001 1 885,86 25/06/2019 12 3401 6 276,65 3 1590 2 945,05 26/06/2019 4 166 310,58 7 3181 6 006,56 27/06/2019 5 35 66,47 11 5091 9 782,81 28/06/2019 1 1 1,95 23 12862 26 276,05

