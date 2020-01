RESULTS OF THE 2nd HALF OF 2019 OF TRANSACTIONS EFFECTED

2nd Half of 2019 Purchases Sales Date Number of transactions Number of shares Capital in € Number of transactions Number of shares Capital in € TOTAL 560 277 705 927 656,51 452 288 010 932 348,29 02/07/2019 12 5 177 11 132,85 10 4 710 10 261,40 03/07/2019 2 501 1 047,11 3 1 001 2 152,11 04/07/2019 1 1 2,15 9 11 701 26 608,15 05/07/2019 6 3 001 6 802,36 1 1 2,36 08/07/2019 1 1 2,35 6 2 501 5 739,85 09/07/2019 15 2 001 4 619,83 1 1 2,33 10/07/2019 2 1 001 2 262,26 8 3 001 6 877,26 11/07/2019 4 8 001 18 802,36 19 22 001 53 102,36 12/07/2019 1 1 2,61 24 30 265 86 719,36 15/07/2019 1 1 3,10 13 8 001 28 753,10 16/07/2019 12 5 001 19 366,90 5 3 997 17 588,40 17/07/2019 6 2 501 10 016,58 1 1 4,08 18/07/2019 4 1 001 3 858,90 1 1 3,90 19/07/2019 5 2 001 7 724,12 7 2 501 9 879,12 22/07/2019 6 4 001 15 659,06 2 1 501 6 086,56 26/07/2019 8 15 001 27 301,82 22 15 181 45 339,10 29/07/2019 7 4 000 13 735,00 6 2 981 10 520,65 30/07/2019 15 8 059 27 349,70 9 7 093 19 034,80 31/07/2019 13 5 615 19 702,35 7 5 000 17 675,00 01/08/2019 5 3 001 10 603,56 10 2 908 10 388,76 02/08/2019 3 2 000 7 030,00 17 6 219 22 269,32 05/08/2019 22 8 501 29 613,61 3 57 200,49 06/08/2019 6 3 001 10 153,40 1 1 3,40 07/08/2019 4 1 001 3 338,33 1 1 3,33 08/08/2019 2 2 001 6 763,32 13 12 001 42 068,32 09/08/2019 9 5 001 18 430,32 9 6 001 22 853,70 12/08/2019 9 5 977 21 568,44 1 1 3,66 13/08/2019 1 1 3,55 4 1 452 5 302,25 14/08/2019 7 3 001 10 673,61 3 2 001 7 173,61 15/08/2019 10 3 742 13 017,03 1 1 3,53 16/08/2019 11 4 068 14 031,30 1 1 3,50 Purchases Sales Date Number of transactions Number of shares Capital in € Number of transactions Number of shares Capital in € 19/08/2019 2 1 001 3 403,40 4 1 098 3 785,14 20/08/2019 3 2 001 6 803,48 1 1 3,48 21/08/2019 8 3 405 11 396,58 1 1 3,38 22/08/2019 18 6 332 20 965,60 1 1 3,32 23/08/2019 8 5 530 17 725,56 1 1 3,34 26/08/2019 9 345 1 097,09 1 1 3,17 27/08/2019 23 6 946 21 891,63 3 2 001 6 463,23 28/08/2019 14 3 934 12 219,91 7 1 846 5 776,25 29/08/2019 6 3 230 9 945,79 9 1 674 5 186,36 30/08/2019 12 4 377 13 339,85 3 2 001 6 123,05 02/09/2019 1 1 3,02 4 3 001 9 223,02 03/09/2019 21 12 501 38 053,10 2 589 1 825,90 04/09/2019 6 4 001 12 103,04 2 1 001 3 083,04 05/09/2019 9 2 649 8 027,10 4 2 001 6 143,10 06/09/2019 14 9 980 29 449,03 1 1 2,99 09/09/2019 1 1 2,90 13 8 258 25 063,98 10/09/2019 23 9 669 28 872,71 5 1 588 4 875,16 11/09/2019 1 1 3,04 2 1 978 5 835,19 12/09/2019 4 3 001 8 912,97 2 31 93,72 13/09/2019 15 5 365 15 607,63 19 20 564 60 723,80 16/09/2019 1 1 3,05 35 19 283 59 272,28 17/09/2019 1 1 3,51 10 8 001 30 058,51 18/09/2019 12 6 001 23 228,81 6 2 001 7 903,81 19/09/2019 3 2 001 7 703,87 26 13 001 54 393,87 20/09/2019 11 11 001 47 679,50 2 1 001 4 554,50 23/09/2019 3 4 001 16 684,26 1 1 4,26 24/09/2019 2 1 001 4 004,10 2 1 201 4 912,10 25/09/2019 23 12 001 47 974,01 2 517 2 093,81 26/09/2019 25 16 729 62 261,20 3 1 244 5 038,15 27/09/2019 6 2 773 10 051,55 2 2 7,50 30/09/2019 6 3 672 13 705,61 34 20 680 78 586,69 01/10/2019 1 1 3,90 19 18 468 73 636,56 02/10/2019 7 6 001 23 364,01 2 1 001 3 974,01 03/10/2019 19 9 001 34 543,91 1 1 3,91 04/10/2019 10 2 326 9 009,88 07/10/2019 17 6 762 25 535,35 1 1 3,89 08/10/2019 5 2 001 7 458,73 3 1 887 7 060,12

