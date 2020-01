Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 31 décembre 2019

(Communiqué diffusé le 31 janvier 2020 après bourse)





Vannes, le 31 janvier 2020





Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s’est réuni le vendredi 31 janvier 2020 pour procéder à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2019 (en cours de certification par les Commissaires aux comptes).







Une belle dynamique commerciale

Sur un an, la collecte globale progresse de 7% avec près de 12,5 Milliards d’euros d’encours sur une base de référence légèrement modifiée. Les dépôts à vue et l’épargne bancaire progressent et contribuent au financement des projets du territoire.

L’encours des crédits finançant l’économie locale progresse de plus de 6% à près de 8,4 Milliards d’euros. La production des nouveaux financements au 31 décembre 2019 s’élève à 1 770 M€ en progression de 16,7 % sur une année.

Le nombre de contrats en assurances de biens et de personnes continue de progresser de près de 5% sur un an.





Des résultats dans le plan de marche





Le produit net bancaire social s’établit à 205,5 M€ en baisse de 0,9% par rapport à l’exercice précédent. Retraité de la dotation aux provisions épargne logement, élément non récurrent, le PNB est en hausse de 2%. Le dynamisme commercial permet de faire progresser significativement les encours intermédiés, ce qui compense, en partie, la baisse du rendement des crédits impacté par les niveaux de taux extrêmement bas. Le montant des commissions baisse de 3,0% sous l’effet de la limitation des frais de dysfonctionnement de comptes pour tous les particuliers, au-delà de la clientèle fragile et du gel des tarifs pour 2019, partiellement compensé par la hausse de la contribution des activités d’assurances. Enfin l’augmentation des dividendes perçus sur les participations impacte favorablement la contribution des placements de fonds propres.

L’évolution des charges est maîtrisée. L’augmentation des charges d’exploitation de 1,6% par rapport à l’année précédente, à 135,8 M€, tient compte de la hausse, notamment, des charges informatiques qui accompagnent notre transformation. Le Résultat Brut d’Exploitation, à 69,7 M€, est en baisse de 5,5%.

Le taux de créances douteuses et litigieuses calculé sur base sociale continue de s’améliorer à 2,37% contre 2,60% au 31 décembre 2018. Le coût du risque et la dotation aux Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) à 10,2 M€ ressortent en baisse par rapport à 2018, traduisant le bon niveau de la couverture des risques crédits atteint par la Caisse Régionale. Après un impôt sur les sociétés de 16,0 M€ en hausse de 18,6%, le Résultat Net Social est en hausse de 9,2%, à 41,7 M€. Le Résultat Net Consolidé (part du Groupe) ressort à 56,6 M€ au 31 décembre 2019 contre 67,0 M€ au 31 décembre 2018.





Une structure financière solide





La structure financière de la Caisse Régionale continue de se renforcer pour atteindre 1.625 M€ de capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2019 (+ 8,4% par rapport au 31/12/18) grâce à la croissance des encours de parts sociales des caisses locales et à la rentabilité de l’exercice. Le ratio de solvabilité (fonds propres globaux) est estimé à 22,38 % au 31 décembre 2019, soit plus de deux fois le minimum réglementaire. Au-delà des fonds propres, il est également favorisé par la mise à jour de certains paramètres de calcul du risque pondéré et l’amélioration des notations de la clientèle. Conformément aux obligations prudentielles demandées par le régulateur ou formulées par Crédit Agricole SA, la Caisse Régionale du Morbihan respecte, au 31 décembre 2019, tous les indicateurs de suivi du risque de liquidité. Il s’agit notamment des limites internes d’endettement à court et à moyen terme, et du ratio LCR qui, calculé sur la moyenne de 2019, s’élève à 119 % (pour une exigence réglementaire de 100%). Il s’établit à 120,6% au 31 décembre 2019.

Le total du bilan consolidé au 31 décembre 2019 atteint 10,6 Milliards d’euros, les capitaux propres et les dettes représentant respectivement 15,3% et 84,7% du bilan consolidé. En structure, les dettes envers la clientèle, constitutives des dépôts à vue et à terme, représentent 29,2 % de l'ensemble des dettes, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles internes de refinancement du Groupe, représentent 62,5% ; le solde correspond principalement à l'encours de BMTN émis par la Caisse Régionale.

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) du Crédit Agricole du Morbihan coté sous le code ISIN FR0000045551 a progressé. Il atteint 102,16 € au 31 décembre 2019, contre 85,99 € au 31 décembre 2018. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 19 mars 2020, le versement d’un dividende de 2,39 € par titre (soit 2,45% de rendement sur le cours moyen 2019).

Les chiffres clés

En M€ Décembre 2018 Décembre 2019 Evolution sur un an Collecte Globale 11 663 12 477 +7,0% Crédit (1) 7 911 8 392 +6,1% Produit Net Bancaire - Social 207,4 205,5 -0,9% Charges d’Exploitation - Social -133,6 -135,8 +1,6% Résultat Brut d’Exploitation - Social 73,7 69,7 -5,5% Résultat Net - Social 38,2 41,7 +9,2% Résultat Net - Consolidé 67,0 56,6 -15,5% Total Bilan - Consolidé 9 998,4 10 623,8 +6,3% Capitaux Propres – Consolidé (part du Groupe) 1 498,8 1 625,2 +8,4%

.

(1) Ces montants intègrent les créances habitat cédées dans le cadre des opérations de titrisation Groupe, qui se sont déroulées au cours du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2017, du 2ème trimestre 2018 et du 2ème trimestre 2019.

Les perspectives





Les orientations prises dans le cadre de notre plan à moyen terme à horizon 2020 sont respectées et apportent la preuve de la pertinence de notre démarche de déploiement du modèle «100% humain et 100% digital».

Grâce à un bon niveau d’activité, la structure financière de la Caisse Régionale s’est encore renforcée.

L’année 2020, échéance de notre plan à moyen terme actuel, permettra de mesurer le chemin parcouru ces dernières années en confortant la place de leader de la Caisse Régionale sur son territoire. Par ailleurs, et en cohérence avec les ambitions à long terme dévoilées par les Caisses Régionales et le groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale du Morbihan va arrêter ses grandes orientations dans un nouveau plan à moyen terme pour les années à venir.

