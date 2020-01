SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.









Information financière 3ème trimestre 2019/2020

(Période du 1er avril 2019 – 31 décembre 2019)

Hausse du chiffre d'affaires de 28 % au 3ème trimestre 2019/2020

Groupe consolidé – normes IFRS 2018 / 2019 2019 / 2020 Premier trimestre : Secteur Jeux 55 403 61 711 Secteur Hôtelier 76 601 90 836 Secteur Locatif 10 679 21 274 Autres 5 850 6 644 Cessions internes (3 689) (3 673) Total 144 844 176 793 Deuxième trimestre : Secteur Jeux 78 720 89 439 Secteur Hôtelier 105 252 119 449 Secteur Locatif 12 520 25 065 Autres 4 139 3 588 Cessions internes (5 446) (5 729) Total 195 184 231 813 Troisième trimestre : Secteur Jeux 48 131 54 745 Secteur Hôtelier 38 229 45 668 Secteur Locatif 12 057 24 867 Autres 1 818 1 909 Cessions internes (2 996) (2 909) Total 97 239 124 280 Cumul au 31 décembre : Secteur Jeux 182 254 205 895 Secteur Hôtelier 220 082 255 954 Secteur Locatif 35 255 71 207 Autres 11 806 12 141 Cessions internes (12 131) (12 311) Total 437 267 532 886

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 28 % au cours du troisième trimestre de l’exercice 2019/2020. Sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe S.B.M. s’élève en effet à 124,3 millions d’euros contre 97,2 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 54,7 millions d’euros pour le trimestre écoulé, en hausse de 14 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette évolution favorable est la conséquence d’une amélioration sensible des recettes des jeux de table et des appareils automatiques.

Le secteur hôtelier enregistre sur le trimestre une augmentation de 19 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 45,7 millions d’euros contre 38,2 millions d’euros précédemment. Le secteur bénéfice de l’ouverture complète de l’Hôtel de Paris, et tire avantage de l’ouverture du nouveau restaurant Mada One. Les autres établissements du Groupe S.B.M. enregistrent dans leur ensemble une augmentation de leurs chiffres d’affaires par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 24,9 millions d’euros contre 12,1 millions d’euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location de nouveaux espaces à l’Hôtel de Paris sur l’avenue de Monte-Carlo et dans son patio intérieur, de la mise en location des boutiques du complexe One Monte-Carlo et de la mise en location progressive des résidences du One Monte-Carlo.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d’affaires trimestriel de 1,9 million d’euros contre 1,8 million d’euros l’an passé.

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit à 532,9 millions d’euros contre 437,3 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, conséquence de la hausse enregistrée sur chacun des trois trimestres. L’augmentation de 95,6 millions d’euros constatée concerne principalement les secteurs hôteliers et locatifs à hauteur de près de 36 millions d’euros chacun, le secteur jeux présentant une croissance de 23,6 millions d’euros.

Description générale de la situation financière et des résultats

A fin décembre 2019, l’endettement financier net du Groupe S.B.M. est de 128,1 millions d’euros contre un endettement financier net de 106,8 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2018/2019, l’endettement financier net correspondant à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période et les dettes relatives aux emprunts auprès des établissements de crédit et aux émissions de titres de créances négociables à court terme (NEU CP).

Jusqu’au 1er avril 2019, l’endettement financier comprenait la dette financière liée aux contrats de location-financement tels que définis par la norme IAS 17 (0,2 million d’euros au 31 mars 2019). Au 1er avril 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16. Cette norme prévoit qu’à la conclusion de tout contrat de location d’un actif spécifiquement dédié, il soit comptabilisé à l’actif du bilan un droit d’usage (« droit d’utilisation ») en contrepartie d’un passif (« dette de location ») pour un montant correspondant aux paiements futurs actualisés. Ce dernier passif n’est pas pris en compte dans le calcul de l’endettement financier net que publie le Groupe S.B.M.

Le caractère intrinsèquement aléatoire de l’activité jeux de table et les incertitudes liées au contexte économique et financier rendent difficile l’établissement de prévisions.

Cependant, du fait de la progression du chiffre d’affaires observée sur les neuf premiers mois de l’exercice, il est attendu une amélioration sensible des résultats du Groupe S.B.M.

Monaco, le 31 janvier 2020.

www.montecarlosbm.com

ISIN : MC0000031187

Pièce jointe