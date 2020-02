Brussel, vrijdag 31 januari 2020 – Solvay heeft de verkoop van zijn Performance Polyamides-activiteiten aan BASF en Domo Chemicals formeel afgerond.

Dit is de laatste stap in de transactie tussen Solvay en BASF, waarvoor de Europese Commissie als voorwaarde had gesteld dat bepaalde activiteiten van die deel uitmaken van Solvays Performance Polyamides aan een derde partij verkocht moesten worden.

De activa die de derde partij, Domo Chemicals, heeft verworven, omvatten productie-eenheden van Solvay voor Performance Polyamides in Belle-Etoile en in Valence (Frankrijk), alsook een belang in een nieuw opgerichte joint venture tussen BASF en Domo in Chalampé (Frankrijk). Daarnaast gaat het om productiesites in Gorzow (Polen), Blanes (Spanje) en commerciële activiteiten in Duitsland en Italië.

BASF zal alle Performance Polyamides-activiteiten van Solvay overnemen die niet door Domo Chemicals zijn overgenomen en die deel uitmaken van de originele overeenkomst die Solvay en BASF eind 2017 hebben ondertekend.

De transactie is gebaseerd op een ondernemingswaarde van €1,6 miljard. De te ontvangen netto-opbrengst in contanten van de gecombineerde transactie wordt geschat op ongeveer €1,2 miljard, onder voorbehoud van de gebruikelijke aanpassingen van de aankoopprijs na afsluiting. Meer informatie zal beschikbaar zijn bij de publicatie van de jaarcijfers op 26 februari.

De afronding van deze transactie stelt Solvay in staat om haar onlangs aangekondigde G.R.O.W.-strategie te versterken. Deze strategie is gebaseerd op drie kernpijlers - Materials, Chemicals en Solutions - met elk een duidelijk mandaat.



Bijlage