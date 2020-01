January 31, 2020 16:13 ET

RENSSELAER, New York, Jan. 31, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, erweitert mit der Einführung des neuen B2m-NOG-Mausmodells sein erstklassiges Portfolio für die Immunonkologie.



Die Immunonkologie nutzt das körpereigene Immunsystem, um Krebs zu bekämpfen, und erhöht die Fähigkeit, gezielt gegen die Krankheit vorzugehen. Zu den Tiermodellen, die bei dieser Therapieentwicklung verwendet werden, gehören spezielle Mäuse, die die Funktion des menschlichen Immunsystems abbilden. Das Portfolio für die Immunonkologie von Taconic basiert auf der CIEA NOG mouse®, einer stark immundefizienten Maus, die sich für verschiedene Anwendungen eignet, da ihr menschliche Zellen und menschliches Gewebe leichter eingepflanzt werden können. B2m-NOG ist eine wichtige Ergänzung für dieses Portfolio, da sie das Untersuchungsfenster nach dem Engraftment von menschlichen mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PBMC) deutlich erweitert, sodass mehr Zeit für die Beurteilung der Reaktionen auf die eingesetzten Medikamente zur Verfügung steht. Durch das verlängerte Untersuchungsfenster können mehr Arten von Immunonkologiestudien mit dem B2m-NOG-Modell durchgeführt werden, anstelle von teureren und zeitaufwändigeren Optionen, wie z. B. hämatopoetischen Stammzell-Modellen. Taconic bietet außerdem B2m-NOG-Mäuse an, denen bereits menschliche PBMCs eingepflanzt wurden.

„Taconic ist perfekt aufgestellt, um die Immunonkologieforschung voranzubringen“, so Dr. Michael Seiler, Vice President of Commercial Products bei Taconic. „Die Kombination aus verlängerten Untersuchungsfenstern mit der B2m-NOG und Taconics fachkundiger Beratung durch promovierte Wissenschaftler mit Anwendungserfahrung sorgt dafür, dass unsere Kunden das neue Modell problemlos in ihre Versuchsabläufe integrieren können.“

Weitere Informationen zum Portfolio für humanisierte Modelle von Taconic Biosciences erhalten Sie bei Taconic unter 1-888-TACONIC (888-822-6642) in den USA, +45 70 23 04 05 in Europa oder per E-Mail unter info@taconic.com .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

