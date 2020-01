RENSSELAER, New York, 31 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, leader mondial parmi les fournisseurs de modèles animaux destinés à la recherche pharmaceutique, élargit son portefeuille de premier plan d'immuno-oncologie avec le lancement du nouveau modèle de souris B2m-NOG .



L'immuno-oncologie exploite le système immunitaire de l'organisme pour lutter contre le cancer, augmentant ainsi la capacité à cibler la maladie. Les modèles animaux utilisés dans ce développement thérapeutique comprennent des souris spéciales, qui reproduisent la fonction du système immunitaire humain. Le portefeuille d'immuno-oncologie de Taconic est basé sur la souris CIEA NOG®, une souris fortement immunodéficiente aux applications diverses s'appuyant sur sa meilleure capacité à recevoir des greffes de cellules et tissus humains. La souris B2m-NOG est un ajout important à ce portefeuille car elle étend considérablement la fenêtre d'étude après la greffe de cellules mononucléaires du sang périphérique humain (PBMC), ce qui donne plus de temps pour évaluer les réactions aux médicaments cibles. La fenêtre d'étude étendue augmente considérablement les types d'études d'immuno-oncologie qui peuvent être exécutées à l'aide du modèle B2m-NOG par rapport à des options plus coûteuses et chronophages, telles que les modèles greffés sur des cellules souches hématopoïétiques. Taconic propose également des souris B2m-NOG pré-greffées avec des PBMC humains.

« Taconic est dans une position unique pour influer sur la recherche en immuno-oncologie », a commenté le Dr Michael Seiler, vice-président des produits commerciaux chez Taconic. « La combinaison de fenêtres d’étude étendues possibles avec la souris B2m-NOG avec la consultation d’experts de Taconic par des scientifiques d’applications de terrain de niveau doctoral permet à nos clients d’intégrer rapidement ce nouvel outil dans leur flux de travail expérimental. »

Pour en savoir plus sur le portefeuille de modèles humanisés de Taconic Biosciences, veuillez appeler Taconic au 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, +45 70 23 04 05 en Europe, ou adresser un courriel à info@taconic.com .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

