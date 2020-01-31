纽约州伦瑟勒, Feb. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences是一家提供药物发现动物模型解决方案的全球领导者，随着该公司新 B2m-NOG小鼠模型 的推出，其免疫肿瘤学产品阵容得到进一步扩大。

免疫肿瘤学利用人体的免疫系统来对抗癌症，增加针对疾病的能力。 在这种治疗开发中使用的动物模型包括特殊的小鼠，它们模拟人类免疫系统功能。Taconic的免疫肿瘤学产品组合基于 CIEA NOG mouse®， 这是一种严重免疫缺陷的小鼠，由于其移植人体细胞和组织的能力得到提高而有多种应用。B2m-NOG是这一产品组合的重要补充，因为它显著延长了人类外周血单个核细胞（PBMC）移植后的研究窗口，为评估靶向药物的反应提供了更多的时间 与更昂贵和耗时的选择（如造血干细胞移植模型）相比，扩展的研究窗口极大地扩展了可以使用B2m-NOG模型运行的免疫肿瘤学研究类型。Taconic还提供 预先植入人类外周单核细胞的B2m-NOG小鼠。

“Taconic在影响免疫肿瘤学研究方面处于独特的地位，”Taconic商用产品副总裁Michael Seiler博士评论道。“将B2m NOG的扩展研究窗口与Taconic博士级现场应用科学家的专家咨询相结合，使我们的客户能够快速将这一新工具集成到他们的实验工作流程中。”

如需了解更多有关Taconic Biosciences的 人性化模型产品组合 的信息，请与Taconic联系，电话：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美国），+45 70 23 04 05（欧洲），或发送电子邮件至info@taconic.com。

关于Taconic Biosciences, Inc.

在基因工程啮齿动物模型及服务领域，Taconic Biosciences是一家拥有全套许可证的全球领先企业。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发极为重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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