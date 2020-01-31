紐約州倫斯勒, Feb. 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是供應藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，現推出新的 B2m-NOG 小鼠模型以擴展該公司強大的免疫腫瘤學產品組合 。



免疫腫瘤學利用人體的免疫系統對抗癌症，從而增強對抗疾病的能力。 在這種治療方法中使用的動物模型包括特別的小鼠，可模擬人類的免疫系統功能。Taconic 的免疫腫瘤學產品系列建立在 CIEA NOG 小鼠® 上，它是一種有嚴重免疫缺陷的小鼠，並因為它可改良人體細胞和組織移植而具有多種應用方式。B2m-NOG 是此產品組合的重要新成員，因為它可顯著擴展人類外周血單核 (peripheral blood mononuclear, PBMC) 細胞植入後的研究範圍，從而為評估針對標靶藥物的反應提供更長的研究時間。與更昂貴和更耗時的選擇（例如造血幹細胞移植模型）相比，更長的研究窗口期將大幅擴展可以使用 B2m-NOG 模型進行的免疫腫瘤學研究類型。Taconic 也提供預先植入人類 PBMC 的 B2m-NOG 小鼠。

Taconic 商業產品副總裁 Michael Seiler 博士說：「Taconicis 在影響免疫腫瘤學研究方面處於獨特的地位。將更長的研究窗口期與 B2m-NOG 結合，再加上 Taconic 的博士級實地應用科學家的專家諮詢服務，使我們的客戶能夠迅速將這項新工具整合到他們的實驗工作流程中。」

如欲了解更多有關 Taconic Biosciences 的 人性化模型產品組合 ，請致電 1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國）、+45 70 23 04 05（歐洲），或發送電郵至 info@taconic.com 。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全權的囓齒動物基因工程模型和服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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