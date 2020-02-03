中国北京, Feb. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球著名的医疗器械公司爱齐科技（Align Technology, NASDQ：ALGN）今日宣布，向中国红十字基金会（http://new.crcf.org.cn）捐赠人民币1,000,000元，用于支持中国新型冠状病毒疫情的防控工作。

爱齐科技总裁兼首席执行官Joe Hogan表示：“中国是我们全球最大的市场之一，这里有我们的患者、专业的医生、员工、合作伙伴及家人，遍布中国各地，他们的健康和安全始终是我们关注的重点。考虑到疫情的发展态势以及对社会医疗援助的需求，我们决定向中国红十字基金会捐赠100万人民币，为奋战在一线的医护人员采购急需的物资和装备，全力支持他们抗击疫情。”

爱齐科技一直密切关注疫情的发展和防控工作的进展。公司位于四川省成都和资阳的两处生产基地，坚持将严格的健康和安全规定灌注于生产流程中，确保公司的产品不受环境和疫情的影响。此外，公司还推出了针对性预防措施，包括采购防护用品、推行体温筛查制度等，最大程度保护员工的健康和安全。

爱齐科技亚太区高级副总裁兼董事总经理 Julie Tay表示：“爱齐科技始终坚持扎根中国、奉献中国，携手攻克难关。我们将继续采取力所能及的措施，切实践行企业责任，保护中国员工、客户、医生及患者的健康。”

关于爱齐科技

爱齐科技是一家全球医疗器械公司，设计和制造世界上知名的隐形矫治器系统 —— 隐适美系统，并提供iTero口内扫描仪及相关服务。爱齐科技帮助牙科专业人员实现临床预期效果，为用户提供高效、先进的牙科治疗选择。欲获取更多信息，请访问官方网站： www.aligntech.com 。

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