Paris, le 3 février 2020



Informé du projet de rapprochement par offre publique d’échange présentée par Worldline sur Ingenico, Atos, en sa qualité d’actionnaire historique de Worldline, déclare approuver et soutenir cette opération.

Atos précise qu’il votera en faveur des résolutions nécessaires à la mise en œuvre de l’opération lors de l’Assemblée Générale de Worldline, à hauteur de toute la quotité de titres Worldline que le groupe détiendra à ce moment-là.

Atos déclare se réserver la possibilité de poursuivre la réduction de sa participation au capital de Worldline, engagée en 2014 et poursuivie au cours de l’année 2019, en fonction des conditions et opportunités de marché, et en appliquant les clauses de cession ordonnée figurant dans le pacte d’actionnaires relatif à Worldline conclu entre Atos et SIX Group.

****

Contacts

Médias : Sylvie Raybaud +33 6 95 91 96 71

sylvie.raybaud@atos.net

Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos | Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.





Pièce jointe