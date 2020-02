February 03, 2020 01:30 ET

February 03, 2020 01:30 ET

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote

3.2.2020 klo 8.30



Marko Huttunen aloitti Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimitusjohtajana



Kauppatieteen maisteri Marko Huttunen aloitti 1.2.2020 Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n toimitusjohtajana.



Hänellä on pitkä kokemus kiinteistösijoittamisesta ja -kehittämisestä. Viimeksi hän oli toimitusjohtajana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan konsernissa, joka kehittää kiinteistöjä ja omistaa yli 1600 asuinhuoneistoa.



”Ovaro Kiinteistösijoituksen toimitusjohtajuus tarjoaa upean mahdollisuuden, jossa saan käyttää kokemuksestani niin vuokra-asuntohallinnosta kuin kiinteistökehityksestä”, Huttunen sanoo.



”Ovaro on vaiheessa, jossa nyt keskitytään nykyisen asuntokannan parempaa tuottoon, mutta tulevaisuudessa olemme valmiita erilaisiin hankekehityksiin”, Huttunen sanoo.

”Suomessa megatrendejä ovat kaupungistuminen ja vuokra-asumisen kasvu, jotka tarjoavat ammattimaiselle vuokra-asuntojen tarjoajalle hyvät toimintaedellytykset”, Huttunen sanoo.

Väestön muutto kasvukeskuksiin ja vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu erityisen vahvana Suomen yliopistokaupungeissa.

”Yliopistokaupunkien yksi suurimmista vetovoimatekijöistä on laadukas ja monipuolinen kaupunkiympäristö, joissa ihmisten arki on sujuvaa, palvelut ovat lähellä ja asuntotarjonta on monipuolista. Voin kokemuksesta sanoa, että innovatiiviset kiinteistökehittäjät pystyvät luomaan arvoa josta kaikki hyötyvät”, Huttunen sanoo.

Ovarossa työskentelee kiinteistöalan ammattilaisia ja tiimi vahvistuu, kun Minna Olin aloittaa 15.2.2020 talouspäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä.

Ovaro Kiinteistösijoitus omistaa lähes 1500 vuokra-asuntoa ja on noteerattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Yhtiöllä on 4289 osakkeenomistajaa.





Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot: Marko Huttunen puh. 050-329 2563