February 03, 2020 02:15 ET

February 03, 2020 02:15 ET

Uponor Oyj Sijoittajauutinen 3.2.2020 9.15

Kutsu Uponorin vuoden 2019 tuloksen julkistamistilaisuuteen

Uponor Oyj julkistaa vuoden 2019 tuloksen keskiviikkona 12.2.2020 klo 8.00. Tilinpäätöstiedote löytyy yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta sijoittajat.uponor.fi .

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo 10.00 alkaen.

Paikka: Savoy, Eteläesplanadi 14 (Kabinetit 2&3, 7. krs), Helsinki.

Englanninkielistä tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 10.00 alkaen osoitteesta https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/financial-results-briefing-1-12-2019 tai Uponorin IR-mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen samasta osoitteesta tai IR-sovelluksesta.

Tervetuloa!





Uponor Oyj



Susanna Inkinen

Viestintä- ja yritysvastuujohtaja

Puh. 020 129 2081



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponor.fi

www.sijoittajat.uponor.fi





Uponor lyhyesti

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi