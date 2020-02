UBISOFT® SE RENFORCE DANS LES « IDLE GAMES » SUR MOBILE

AVEC L’ACQUISITION DE KOLIBRI GAMES

3 février 2020 - Ubisoft acquiert Kolibri Games

Paris, le 3 février 2020 - Ubisoft annonce aujourd’hui l’acquisition de 75 % de Kolibri Games , un éditeur de premier plan de jeux mobiles free-to-play et l’un des leaders dans les jeux de type « idle ». Ubisoft accroit ainsi l’envergure de ses opérations dans cette catégorie en croissance, après l’acquisition de Green Panda Games en 2019.

Basé à Berlin en Allemagne, Kolibri Games a développé et publié Idle Miner Tycoon, un jeu téléchargé par plus de 104 millions de joueurs dans le monde et qui a bénéficié de plus de 160 mises à jour de contenus additionnels depuis son lancement en 2016.

Le studio est composé d’une équipe d’une centaine de talents qui apportera à Ubisoft son savoir-faire reconnu dans le développement de jeux et services live sur mobile.

Jean-Michel Detoc, Directeur exécutif d’Ubisoft Mobile, a déclaré « Nous nous renforçons dans les jeux « idle » avec l’acquisition de Kolibri Games, l’un des leaders du segment dont le jeu phare Idle Miner Tycoon n’a cessé de grandir depuis 2016. Nous sommes ravis que cette équipe de grands talents, reconnue pour la longévité de son titre phare, rejoigne Ubisoft. »

Daniel Stammler, co-Fondateur et co-Directeur général de Kolibri Games, a déclaré : « Ubisoft est une grande force créative et l’une des marques les plus reconnues de l’industrie du jeu vidéo. Nous sommes très heureux de rejoindre cette grande famille. C’est un moment important dans l’histoire de notre jeune société qui va nous permettre d’étendre notre développement. »

Cette acquisition a été finalisée le 31 janvier 2020 et il est prévu qu’elle ait un effet relutif sur les résultats d’Ubisoft. Les accords prévoient qu’Ubisoft puisse porter progressivement sa participation à 100 % au cours des quatre prochaines années.

