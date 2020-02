Communiqué de presse

Exercice 2019

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

St Etienne, publié le 3 février 2020

2019 : Des résultats financiers solides et réguliers avec de bonnes performances commerciales

Le vendredi 31 janvier 2020, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin décembre 2019.

Une activité commerciale dynamique

En 2019, la Caisse Régionale représente le 1er réseau bancaire sur le territoire avec 140 agences, 192 points verts et 1185 collaborateurs (effectif moyen)

Les encours de collecte sont en progression de +4,7 % sur un an à 13,9 Mds€. Cette croissance est portée par la collecte bilan (+4,7%) dont la progression des dépôts à vue (+10,1%), les livrets (+5,8%) et l’épargne logement (+3,8%). Les encours de collecte hors bilan sont en hausse de +4 ,6% tiré par l’assurance-vie (+4 ,7%) et les valeurs mobilières (+4,3 %)

Les encours de crédits clientèle confirment leur accélération (+5,1 %) pour atteindre 8,5 Mds€. Leur croissance résulte du dynamisme des prêts habitat et du crédit à la consommation (respectivement +5,1% et +9,3% sur un an). Les encours de crédits entreprises, professionnels et agriculteurs augmentent quant à eux de +5,7%.

La performance des activités d’assurances de personnes et de biens se poursuit en 2019 avec une production brute en progression de +3,1%.

Le territoire Loire Haute-Loire a été fortement touché par d’importantes intempéries en 2019. La Caisse Régionale Loire Haute-Loire et PACIFICA, la Compagnie d’Assurance Dommages du Groupe Crédit Agricole, se sont fortement mobilisées, avec la mise en place de mesures exceptionnelles afin d’accompagner les clients sinistrés.

Les services évoluent favorablement à +1,9 % pour les offres packagées et +3,7 % pour les cartes.

Enfin la Caisse Régionale a enregistré durant cette année un peu plus de 25 500 entrées en relation avec de nouveaux clients

Maintien d’un bon niveau de résultat net associé à une forte baisse du coût du risque

Le Produit Net Bancaire à 268,5 millions d’euros baisse de 3,1% par rapport à 2018.

Cette évolution provient principalement de la baisse de la marge d’intermédiation (-9,5 %) sur 1 an générée en partie par la variation de la provision Epargne Logement. Neutraliser la dotation Epargne Logement, la baisse de la marge d’intermédiation se limiterait à 3,1 %.

En 2019, la Caisse régionale Loire Haute-Loire a poursuivi ses opérations de restructuration du passif avec un impact sur la marge d’intermédiation de - 5 M€.

La progression des charges de fonctionnement de 1,9% intègre les charges liées au projet de transformation de Crédit Agricole Technologie.

Le coût du risque recule de 4 M€ en raison d’une amélioration concentrée sur le risque crédit individuel.

Le taux de créances dépréciées est orienté à la baisse (2 % à fin décembre 2019 contre 2.3 % à fin décembre 2018).

Le taux de couverture des créances douteuses se maintient à un niveau significatif de 66,1%.

Après prise en compte de la fiscalité et d’une dotation au Fonds pour Risques Bancaires Généraux de 1,6 millions d’euros, le résultat net social s’établit à 78,8 millions d’euros, quasi stable (-0,3%).

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 91.9 millions en intégrant 30,1 millions d’euros de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 20 mars 2020 le versement d’un dividende de 2.93 € par CCI soit un rendement de 2,84 % par rapport au cours du 31/12/2019.

Le cours du CCI a progressé de 9,35% par rapport à fin décembre 2018.







Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle (CR+STT)



2019



Variation Encours de collecte 13 931 +4,7 % Encours de crédit clientèle 8 544 +5,1 % PNB 268,5 -3,1 % Charge de fonctionnement (160,4) +1,9 % Résultat brut d’exploitation 108,1 -9,6 % Résultat net social 78,8 -0,3%





Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



2019



Variation PNB 418,5 -2,3 % Charge de fonctionnement (263,1) +1,6% Résultat brut d’exploitation 155,4 -8,2% Résultat net consolidé – part du groupe 91,9 -7,7 %

Le ratio de liquidité à 1 mois (LCR) atteint 105,5% à fin décembre 2019.

Au 30 septembre 2019, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1 333 millions d’euros et la Caisse régionale renforce son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité Bâle3 au 30/09/2019 de 26,6% pour un minimum règlementaire de 10,8 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,2 Mds et représentent 18,1 % du bilan dont le total s’élève au 31/12/2019 à 12,2 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 30,1 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47,9 %. Les créances sur la clientèle s’établissent à 75,6 %

Perspectives 2020 : Ensemble nous partageons plus qu’un territoire

En 2020, nous poursuivons nos transformations au service de l’excellence relationnelle :

Montée en compétences de nos collaborateurs afin d’apporter le meilleur conseil à nos clients, nouvel environnement de travail, processus plus efficients grâce à la dématérialisation et à la digitalisation, proposition et choix pour le client à tout moment du mode d’interaction avec la banque (100 % humain et 100 % digital)

Dans le même temps, notre engagement sociétal en faveur du territoire se traduira par un soutien renforcé à l’agriculture, le doublement des capacités d’accélération de start-up locales, le soutien aux jeunes espoirs et au monde associatif.

Enfin, nous avons fait le choix d’investir pour moderniser nos 2 sites implantés à Saint-Etienne et à Puy en Velay et de rester présents dans ces 2 villes, chacune ayant besoin de toutes les forces pour se développer.

C’est pourquoi, le site de Bergson à Saint-Etienne entamera sa dernière phase de reconstruction tandis qu’un nouveau bâtiment à Vals – près - le Puy sortira de terre en 2020.

