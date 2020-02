L’industrie des technologies et plus particulièrement des services informatiques connait de profondes mutations qui l’amènent à faire évoluer les schémas traditionnels. Dans ce contexte, les ESN, qui évoluent dans un secteur particulièrement concurrentiel et qui doivent intégrer en continu de nouvelles expertises pour rester compétitives, semblent aujourd’hui se tourner vers de nouvelles méthodes pour collaborer avec leurs pairs afin de mener à bien les projets qui leur sont confiés. Nous entrons donc de facto dans le monde de la coopétition où des structures certes concurrentes vont travailler ensemble pour continuer d’exister et répondre aux nouveaux challenges technologiques de leurs clients.

Gérer les périodes intercontrats et capitaliser sur les expertises de ses collaborateurs

L’une des principales difficultés des Entreprises de Service Numérique consiste à gérer au mieux les périodes d’intercontrats qui sont de véritables pertes de chiffre d’affaires pour ces dernières. De plus, cela peut avoir un impact sur la motivation des collaborateurs qui ne sont pas alors missionnés pour déployer des projets. Il convient donc de trouver des moyens de limiter ces effets de bord. On notera aussi que la pénurie de ressources techniques sur le marché incite les ESN à placer leurs collaborateurs sur des projets, y compris ceux qu’elles ne portent pas en direct.

Fluidifier la gestion des collaborateurs

Mais placer des collaborateurs sur des projets mis en œuvre par la concurrence n’est pas nécessairement aisée. Cela est notamment vrai au niveau du sourcing des projets du marché. En effet, il est souvent difficile de connaitre les besoins de ses concurrents et ces derniers ne connaissent pas les ressources disponibles sur le marché. Il est donc utile de fédérer les expertises et de mettre en place des dispositifs avancés pour échanger des informations et mieux collaborer.

Comment le digital et les places de marché ont modifié la donne

Dans un souci de mieux partager l’information entre ESN, force est de constater que les places de marché occupent une place particulière. En effet, intégrant les codes des places de marché traditionnelles, elles permettent aux équipes commerciales et RH d’échanger sur leurs besoins et d’être mises en relation avec des experts qui se trouvent en position d’intercontrats. Plus encore, certaines Market Places vont même jusqu’à intégrer des algorithmes avancés comme le « Matching Prédictif » qui permet de prédire que tel ou tel consultant, développeur ou expert IT et fonctionnel sera le plus en phase pour répondre aux besoins recherchés.

Tous ces éléments mettent clairement en évidence que la notion de coopétition est un véritable levier de croissance pour les ESN et qu’en partageant leurs ressources, elles pourront mener à bien les projets de leurs différents clients et développer leur activité.

Par Luca d'Auria, Chief Executive Officer d’Ificlide