Pour accompagner sa croissance internationale, Expensya, éditeur de la solution de gestion de notes de frais éponyme, renforce son équipe de Direction en recrutant un expert, avec plus de 20 ans d’expérience dans le logiciel, pour conduire ses équipes d’implémentation grands comptes et mid-market.

En plein développement international, l’entreprise continue à attirer les meilleurs experts, pour élever encore plus le niveau de service qu’elle propose dans l’accompagnement et l’implémentation de ses clients et de leurs filiales, partout dans le monde.

En charge de l’ensemble des déploiements de la solution, Philippe Nicard, 49 ans, a pour mission d’accompagner la croissance forte du parc clients en animant une importante équipe de chefs de projets et de consultants techniques internationaux, et en développant le réseau d’intégrateurs partenaires.

Avant de rejoindre Expensya, Philippe Nicard, diplômé de l’École Centrale de Marseille, a passé plus de 20 ans dans le monde du logiciel avec des postes de direction chez des éditeurs importants comme Talentia Software, éditeur Finance et Ressources humaines, Double Click (racheté par Google) ou encore Epsilon (racheté par Publicis). Au cours de ces expériences, il a participé à l’essor du logiciel SaaS en Europe, et mené des projets importants pour industrialiser et optimiser les processus d’implémentation grands comptes, mais aussi mid-market, de ce type de solutions.

Philippe Nicard : « Passionné par les opportunités qu’offrent les solutions logiciel d’augmenter la performance des entreprises, je suis convaincu que la solution de gestion automatisée de notes de frais d’Expensya est un atout essentiel pour la transformation digitale des entreprises. Je suis ravi de rejoindre Expensya et d’apporter mon expérience des déploiements internationaux. »

Karim Jouini, CEO d’Expensya : « Nous sommes heureux d’intégrer Philippe à notre équipe dirigeante. Nous avons connu une très forte croissance internationale en 2019, et avec l’expérience de Philippe, nous allons encore plus loin dans l’accompagnement et le déploiement de nos clients, notamment à l’international. C’est un des éléments clés dans notre vision de leader Européen de la gestion des notes de frais. »

Fondée en 2015 par Karim Jouini et Jihed Othmani, Expensya propose une solution de gestion des notes de frais dédiée à chaque segment d’entreprise : grands comptes, PME et TPE. Avec plus de 100 collaborateurs dans 3 pays, Expensya compte aujourd’hui plus de 5000 entreprises clientes dans une centaine de pays.