February 03, 2020 04:00 ET

February 03, 2020 04:00 ET

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 3.2.2020 klo 11.00





Dovre Group aloittaa toiminnan Pietarissa, Venäjällä





Dovre Group on päättänyt laajentaa toimintaansa uudelle maantieteelliselle alueelle Venäjän länsiosaan perustamalla uuden tytäryhtiön Pietariin (Dovre ooo). Uusi yhtiö toimittaa projektihenkilöstöä, erikoisasiantuntijoita ja edistyksellisiä projektipalveluita sekä ulkomaalaisille että venäläisille yhtiöille. Tämän lisäksi yhtiö tarjoaa hallinnon tukipalveluita ja muita back-office -toimintoja sisäisesti muille Dovre Group -konsernin yhtiöille Dovren kustannustehokkuuden ja tuloksen parantamiseksi. Näitä back-office -palveluita tullaan tarjoamaan myös muille eurooppalaisille yhtiöille. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös viisumi-, työlupa- ja muut ex-pat -palvelut yhtiöille, jotka ovat lähettämässä omaa henkilökuntaansa työkomennuksille Venäjälle. Uusi yhtiö on aloittanut toimintansa helmikuun 1. päivänä osoitteessa Nevski Prospect 104, Pietari.

"Mielestäni Venäjän markkina on suomalaisille kuin Pohjanmeri norjalaisille. Meille se on hieno mahdollisuus ja historiallisestikin merkittävä markkina. Venäläiset ja suomalaiset ovat maantieteellisesti ja kulttuurillisesti lähellä toisiaan ja uskon Dovrella olevan ainutlaatuinen tilaisuus edistää projektihenkilöstön ja muiden työntekijöiden liikkumista Euroopan Unionin ja Venäjän rajan ylitse molempiin suuntiin", toteaa Dovren hallituksen varapuheenjohtaja Ilari Koskelo.





Lisätiedot:

DOVRE GROUP OYJ

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.com



Arve Jensen

Toimitusjohtaja

Puh. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com